Политика

Российская газетаРоссийская газетаРейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов

Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные украинского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова. С результатами опроса можно ознакомиться на сайте.
Читать в источнике
Комментировать548
с чего всё началось
«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном
 исследовании.
RT на русском11:06

Подробнее о событии

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

RT на русском11:06

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского

РИА Новости09:52

Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа»

Известия08:24

Опрос: на Украине рейтинг партии «Слуга народа» за месяц упал на 9%

ТАСС09:29

Назван президентский рейтинг Зеленского

Газета.Ru09:25

Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%

REGNUM08:43

Рейтинг партии Зеленского за месяц упал на 9%

Московский Комсомолец09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Газета.Ru 12:17
Общество

На Маврикии запретили высадку пассажиров Alitalia из-за коронавируса

Власти острова Маврикий частично запретили высадку пассажиров рейса Alitalia из-за коронавируса.
РЕН ТВ 10:40
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Телепрограмма вчера в 07:35
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Кино

Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Дилетант 06:12
Футбол

Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Ван дер Варт заявил, что сборная России была как молния, была лучше готова и победила, а в составе россиян играл Аршавин, который сыграл как Месси.
Нева Спорт 13:53
Биатлон

На биатлониста Логинова в Италии завели уголовное дело

Как пишет «Чемпионат», возбуждение уголовного дела в подобных ситуациях, связанных с допингом, – стандартная практика для итальянской полиции.
Профиль вчера в 11:55
Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Российская газета 12:30
Политика

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
RT на русском 09:16
Кино

Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

Телепрограмма 05:49
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
Политика

Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

РБК 14:03
Гаджеты

Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G

Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.
Astera 12:54
Армия и оружие

ВКС РФ продолжают уничтожать боевиков в сирийском Идлибе

По данным источников российские военно-космические силы (ВКС) обстреливают боевиков сразу в 18 населенных пунктах провинции Идлиб, а также на западе Алеппо (провинция Халаб).
Infox.ru 09:24
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства

Lenta.ru вчера в 17:29
Армия и оружие

В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Вести.Ru 09:19
Общество

Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон

РБК 14:20
Здоровье

Как избежать скачков сахара в крови после еды? 4 простых совета для больных диабетом 2 типа

«Пищевые волокна, особенно растворимые, замедляют рост сахара в крови после еды, что делает насыщенные клетчаткой продукты крайне полезными для больных диабетом 2 типа», - сообщили эксперты.
MedikForum.ru 12:59
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 22 февраля в 17:59
Политика

Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
RT на русском 07:33
Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Газета.Ru 13:12
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва 22 февраля в 23:03
Общество

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Российская газета 06:44
Армия и оружие

Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Российская газета вчера в 03:47
Теннис

Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
Metaratings вчера в 11:46
Гаджеты

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).
РБК 12:56
Экономика

Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе.
РИА Новости 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное