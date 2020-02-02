с чего всё началось

Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные украинского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова. С результатами опроса можно ознакомиться на сайте.

Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов

Политика Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине» Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.