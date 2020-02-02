Политика
Российская газетаРейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов
Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные украинского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова. С результатами опроса можно ознакомиться на сайте.
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«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном исследовании.RT на русском11:06
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