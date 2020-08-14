Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.В источнике
С чего всё началось
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.
РБК20:24
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