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РБК
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.В источнике
С чего всё началось
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.
РБК20:24
Подробнее о событии
Znak.com

Российские врачи не доверяют вакцине от коронавируса

Znak.com22:24
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

РБК20:24
Lenta.ru

Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Lenta.ru21:31
URA.Ru

Российские врачи опасаются делать прививку от COVID

URA.Ru21:09
Росбалт

Опрос: Врачи не верят в эффективность российской вакцины от коронавируса

Росбалт20:37
Газета.Ru

РБК: опрос показал недоверие врачей к российской вакцине от COVID-19

Газета.Ru21:40
Российская газета

Опрос: каждый четвертый житель ЮАР хочет получить вакцину РФ от COVID-19

Российская газетавчера в 05:08

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»
Evo-rus.com12 августа в 07:32
8

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
611

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
71

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37

Минобороны РФ купит дополнительную партию истребителей Су-30 и Су-35

Министерство обороны России намерено заключить дополнительные контракты на закупку истребителей Су-35С, Су-30СМ2, учебно-боевых самолетов Як-130 и шести корветов, которые хотят заказать Амурскому судостроительному заводу.
Труд12 августа в 11:43
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
138

Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.
Городской ревизор11 августа в 07:03
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