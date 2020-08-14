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РБК
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.
РБК20:24
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Коммерсантъ

Более половины опрошенных врачей не готовы сделать прививку от коронавируса

Коммерсантъ02:21
Газета.Ru

В НИЦ Гамалеи отреагировали на недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Газета.Ru03:39
РИА Новости

РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса

РИА Новости21:22
Московский Комсомолец

Опрос показал, что врачи сомневаются в качестве вакцины от COVID-19

Московский Комсомолец23:26
Lenta.ru

Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Lenta.ru21:31
Фонтанка.Ру

РБК: Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Фонтанка.Ру00:43
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

РБК20:24

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее.
ТАСС04:38
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Российская газета03:47
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SpeedMe00:55
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Вести.Ru04:01
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