Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Смотрите также
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от коронавируса за рубежом
Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя
Поргина заступилась за обвиненную в алкоголизме дочь Марка Захарова
Художник Покрас Лампас создал еще одну работу в Екатеринбурге
За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 106 человек
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Косметолог рассказала о типе старения российских женщин
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Вертолетоносцы России вооружат ударными беспилотниками
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
У Ефремова мог развиться стеноз сосудов на фоне алкоголизма
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Задержанных во время беспорядков в Минске начали выпускать из ИВС
В Минске возобновились акции в поддержку задержанных
В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину
Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Объявлены сроки массовой вакцинации от коронавируса в России
Глава Минздрава Германии усомнился в эффективности российской вакцины
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Коронавирус предложили лечить радиацией
Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.В источнике
С чего всё началось
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.
РБК20:24
Подробнее о событии