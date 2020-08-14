Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.