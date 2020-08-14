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РБК
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время.В источнике
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URA.Ru

Российские врачи опасаются делать прививку от COVID

URA.Ru21:09
Росбалт

Опрос: Врачи не верят в эффективность российской вакцины от коронавируса

Росбалт20:37
Русская Планета

Ее создали слишком быстро: врачи боятся прививаться новой вакциной от COVID-19

Русская Планетавчера в 12:44
Octagon.Media

Четверть российских врачей готова привиться новой вакциной от коронавируса

Octagon.Mediaвчера в 14:31
РБК

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

РБК20:24

Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество

Органами предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором банка, используя свое служебное положение, открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество
Сахалин.Инфо20:19

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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