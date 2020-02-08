Политика

Накануне.RuНакануне.RuОпрос: россияне одобряют поправки в Конституцию

67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
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с чего всё началось

Опрос: россияне знают и поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян знает об изменениях, которые предложил внести в Конституцию РФ президент Владимир Путин, поддерживает их и готово принять участие во всероссийском опросе по ним.
ТАССвчера в 14:44

Подробнее о событии

Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию

РБКвчера в 15:54

Россияне готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Телеканал 360°вчера в 15:50

Социологи узнали отношение россиян к пенсионным поправкам в Конституцию. И не только

URA.Ruвчера в 14:11

Опрос: россияне знают и поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

ТАССвчера в 14:44

Что еще стоит изменить в политическом законодательстве

Expert.ruвчера в 13:25

«Нет!» значит, дед. Что может сказать оппозиция о правках Конституции

Новая газета08 февраля в 10:46

Большинство россиян поддержали предложенные президентом страны поправки в Конституцию

Победа 3108 февраля в 08:20
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Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Мой Брянск вчера в 02:14
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В Приморье возбудили дело после обнаружения «концлагеря для животных»

Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, которого подозревают в убийстве собак, сообщает региональное УМВД.
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Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 00:15
Кино

Брэд Питт получил свой первый Оскар

Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
Kazanfirst.ru вчера в 21:20
Космос

SpaceX задумалась об IPO для Starlink

SpaceX может выделить Starlink в отдельный бизнес и сделать новую компанию публичной, об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, пишет The Verge.
TelecomDaily 07 февраля в 03:17
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Lenta.ru вчера в 23:40
Происшествия

Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров

Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
BFM.ru вчера в 23:44
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Врач перечислил признаки аллергии на алкоголь

Врач поясняет, что это не классическая аллергия, а нетерпимость.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал устроить подчинённым «разбор полётов» из-за ситуации с карантинным центром для граждан Китая, об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в Инстаграм.
АиФ Челябинск вчера в 12:35
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Общество

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 23:39
Экономика

От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить

Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Primpress.ru вчера в 12:30
Политика

ФРГ выступила против экстерриториальных санкций США

Германия отвергает любые экстерриториальные санкции Соединенных Штатов Америки, заявили «Известиям» в министерстве экономики и энергетики ФРГ.
Известия вчера в 16:05
Экономика

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков.
РБК вчера в 23:00
Политика

Лавров назвал оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие типы оружие Москва готова включить в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Газета.Ru вчера в 17:12
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru вчера в 07:31
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
REGNUM 00:22
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Россия – Культура вчера в 07:36
Общество

На «Ленфильме» у Pussy Riot клипа об инквизиции не будет

Фонтанка.Ру вчера в 13:43
Космос

Астрономы обнаружили повторяющиеся сигналы из космоса

В результате астрономам удалось уловить повторные сигналы, которые были в 590 раз слабее всплеска, зарегистрированного ASKAP.
Новый День 06 февраля в 17:30
Общество

На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

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Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
РБК 00:00
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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
ТАСС вчера в 23:57
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Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей

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В ГИБДД спустя полтора месяца рассказали сахалинцам о нововведениях в законах

Напомним, нововведения вступили в силу с 1 января 2020 года, то есть действуют уже полтора месяца.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
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Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета вчера в 12:02
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Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
RuNews24.ru вчера в 17:30
Общество

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:03
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