Политика
Накануне.RuОпрос: россияне одобряют поправки в Конституцию
67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
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с чего всё началось
Подавляющее большинство россиян знает об изменениях, которые предложил внести в Конституцию РФ президент Владимир Путин, поддерживает их и готово принять участие во всероссийском опросе по ним.ТАССвчера в 14:44
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Большинство россиян поддержали предложенные президентом страны поправки в Конституцию
Победа 3108 февраля в 08:20
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Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Происшествия
В Приморье возбудили дело после обнаружения «концлагеря для животных»
Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после проверки информации о местном жителе, которого подозревают в убийстве собак, сообщает региональное УМВД.
Происшествия
Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кино
Брэд Питт получил свой первый Оскар
Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
Космос
SpaceX задумалась об IPO для Starlink
SpaceX может выделить Starlink в отдельный бизнес и сделать новую компанию публичной, об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, пишет The Verge.
Общество
Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду
Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Происшествия
Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров
Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
Здоровье
Врач перечислил признаки аллергии на алкоголь
Врач поясняет, что это не классическая аллергия, а нетерпимость.
Общество
Текслер пообещал чиновникам «разбор полётов» из-за карантинного центра
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал устроить подчинённым «разбор полётов» из-за ситуации с карантинным центром для граждан Китая, об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в Инстаграм.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Экономика
От 3000 до 4000 рублей к пенсии дополнительно: кто может получить
Получить дополнительные деньги к страховой пенсии по старости смогут пенсионеры, проживающие в Московской области.
Политика
ФРГ выступила против экстерриториальных санкций США
Германия отвергает любые экстерриториальные санкции Соединенных Штатов Америки, заявили «Известиям» в министерстве экономики и энергетики ФРГ.
Экономика
Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков
Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков.
Политика
Лавров назвал оружие, которое Москва готова включить в новый СНВ
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какие типы оружие Москва готова включить в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Армия и оружие
Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для победы в войне с Россией
Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Общество
На «Ленфильме» у Pussy Riot клипа об инквизиции не будет
Космос
Астрономы обнаружили повторяющиеся сигналы из космоса
В результате астрономам удалось уловить повторные сигналы, которые были в 590 раз слабее всплеска, зарегистрированного ASKAP.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей
Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Авто
В ГИБДД спустя полтора месяца рассказали сахалинцам о нововведениях в законах
Напомним, нововведения вступили в силу с 1 января 2020 года, то есть действуют уже полтора месяца.
Культура
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Общество
Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины
В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.