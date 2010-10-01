Треть частных компаний в России уже возобновили работу после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Это следует из опроса аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Опрос: треть частных компаний в России возобновили работу после снятия ограничений

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