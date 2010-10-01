Экономика
ТАССОпрос: треть частных компаний в России возобновили работу после снятия ограничений
Треть частных компаний в России уже возобновили работу после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Это следует из опроса аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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Опрос: треть частных компаний в РФ возобновили работу после снятия ограничений
Будущее России. Национальные проекты02:42
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Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Экономика
МФО нашли способ завышать проценты по займам
Сегодня, 22 мая 2020 года, стало известно, что микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать POS-кредиты под видом займов наличными, тем самым существенно увеличив проценты.
Саминвестор 00:57
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
Общество
Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина
Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать "мумию" Владимира Ленина.
Газета.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.
РИА Новости 00:44
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Происшествия
В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19
COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больной, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
Российская газета 02:11
Происшествия
В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли
Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит 20 мая в 11:17
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Армия и оружие
Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали
BFM.ru вчера в 13:19
Здоровье
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19
Американский исследователь, доктор медицинских наук Стивен Ментцер и ученые из других стран выявили особенность коронавируса, которая может объяснить большинство летальных исходов в результате заражения.
Российская газета 01:20
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 10:51
Здоровье
В контактном центре Сбербанка в Омске произошла вспышка коронавируса
Как стало известно NGS55.RU, у специалистов контактного центра Сбербанка на улице Звездова в Омске выявлен коронавирус.
НГС55 02:05
Общество
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод
РИА Новости 02:14