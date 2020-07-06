Коронавирус
BFM.ruОпрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
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с чего всё началось
Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.Ведомостивчера в 19:03
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Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Ведомостивчера в 19:03
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Политика
ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Интерфакс 04:59
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении
В качестве альтернативного варианта может стать перевод в другой вуз на очное отделение. Заочникам не будут выдавать визы.
Evo-rus.com 09:20
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Общество
Российская авиакомпания начала летать за границу
Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Культура
Нейросеть выбрала самого красивого персонажа в TLOU Part II — это Джоэл
Ютуб-блогер ShinSaikan воспользовался нейросетью, чтобы выбрать самого красивого персонажа в The Last of Us Part II.
3DNews 08:32
Политика
Шнуров стал сопредседателем «Партии роста»
Neva.Today 08:04
Технологии
Microsoft уберет один из компонентов «Панели управления» Windows 10
Приложение "Параметры" впервые появилось в Windows 8, релиз которой состоялся в 2012 году, и с тех пор разработчики из Microsoft пытаются перенести в приложение все функции классической "Панели управления".
Planet Today 02:33
Гаджеты
SEGA анонсировала миниатюрный аркадный автомат Astro City Mini
Компания SEGA представила Astro City Mini — миниатюрный аркадный автомат с кнопками и стиком.
CyberSport.ru 07:42
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Общество
ГД рассмотрит проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
Государственная дума на очередном заседании во вторник, 7 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, который включает штрафы и дисквалификацию.
Известия вчера в 18:09
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Общество
Режим самоизоляции в Воронеже продлен до 20 июля
Обладминистрация приняла соответствующее решение В Воронежской области принято решение продлить режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Городская справка 077 08:29
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31