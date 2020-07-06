Коронавирус

BFM.ruBFM.ruОпрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.
Ведомостивчера в 19:03

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Опрос: почти 60% врачей в России не доверяют официальной статистике по COVID-19

Дождь08:09

Больше половины российских врачей не верят официальной статистике по коронавирусу

Эхо Москвы06:03

Опрос: более половины российских врачей сомневаются в достоверности статистики по COVID-19

Znak.comвчера в 21:43

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Коммерсантъ02:21

Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19

РБК03:25

Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Ведомостивчера в 19:03

«Ведомости»: большинство врачей не верят статистике по COVID

URA.Ruвчера в 18:36
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Происшествия

В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду

Газета.Ru 06:28
16
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,9K
Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
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Шоу-бизнес

Мадонна позировала топлес на костылях

Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
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Политика

ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО

Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Интерфакс 04:59
1,1K
Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
16
Футбол

«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
905
Общество

США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении

В качестве альтернативного варианта может стать перевод в другой вуз на очное отделение. Заочникам не будут выдавать визы.
Evo-rus.com 09:20
8
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,1K
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
100
Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
5
Общество

Российская авиакомпания начала летать за границу

Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
1
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
12
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,5K
Культура

Нейросеть выбрала самого красивого персонажа в TLOU Part II — это Джоэл

Ютуб-блогер ShinSaikan воспользовался нейросетью, чтобы выбрать самого красивого персонажа в The Last of Us Part II.
3DNews 08:32
Политика

Шнуров стал сопредседателем «Партии роста»

Neva.Today 08:04
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Технологии

Microsoft уберет один из компонентов «Панели управления» Windows 10

Приложение "Параметры" впервые появилось в Windows 8, релиз которой состоялся в 2012 году, и с тех пор разработчики из Microsoft пытаются перенести в приложение все функции классической "Панели управления".
Planet Today 02:33
49
Гаджеты

SEGA анонсировала миниатюрный аркадный автомат Astro City Mini

Компания SEGA представила Astro City Mini — миниатюрный аркадный автомат с кнопками и стиком.
CyberSport.ru 07:42
Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
8
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
395
Шоу-бизнес

25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
64
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
6
Общество

У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
85
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
169
Общество

ГД рассмотрит проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Государственная дума на очередном заседании во вторник, 7 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, который включает штрафы и дисквалификацию.
Известия вчера в 18:09
1
Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
57
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
36
Общество

Режим самоизоляции в Воронеже продлен до 20 июля

Обладминистрация приняла соответствующее решение В Воронежской области принято решение продлить режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Городская справка 077 08:29
28
Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
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