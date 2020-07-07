Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Экономика Власти Свердловской области планируют проводить «Иннопром» за рубежом Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

Происшествия Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. 12

Происшествия Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом. 24

Футбол Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Киберспорт Показан трейлер игры Shadow Warrior 3 Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица. 1

Экономика Экспорт продуктов из Латвии в Россию превысил досанкционный уровень В прошлом году общий объём экспортированных из Латвии в Россию продуктов превысил уровень, который был до введения продуктового эмбарго Москвой в 2014 году.

Происшествия В Луганской области разрушили знак «Украина» В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело. 3

Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. 6

Политика В Болгарии пожаловались на нехватку туристов из России Болгарские курорты пожаловались на нехватку российских туристов и просят власти страны ускорить прибытие россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров.

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Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 893