Коронавирус

BFM.ruBFM.ruОпрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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Больше половины российских врачей не верят официальной статистике по коронавирусу

Эхо Москвы06:03

Большинство российских врачей усомнились в официальных данных по COVID-19

РБК03:25

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Коммерсантъ02:21

Почти 60% российских медиков отказались верить официальной статистике по коронавирусу

Медиазона01:59

Соцопрос: 49% врачей считают, что статистика заболеваемости COVID-19 занижена

Фонтанка.Ру01:37

Опрос: более половины российских врачей сомневаются в достоверности статистики по COVID-19

Znak.comвчера в 21:43

«Ведомости»: большинство врачей не верят статистике по COVID

URA.Ruвчера в 18:36
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Религия

Екатеринбургский митрополит направил письмо лишённому сана клирику

Аргументы и Факты вчера в 06:46
147
Экономика

Власти Свердловской области планируют проводить «Иннопром» за рубежом

Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.
Интерфакс - Россия 05:38
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
314
Происшествия

Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали

Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 05:59
12
Происшествия

Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка

В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
24
Футбол

Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 05:37
Автоспорт

Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма

Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 05 июля в 19:48
5
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV в июне в России снизились на 14,6%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июне снизились на 14,6%, до 122,6 тысячи штук в годовом выражении, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
ПРАЙМ 05:22
1
Политика

В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

Президента РФ не вводили в курс дела. В Кремле прокомментировали задержание Ивана Сафронова по делу о государственной измене.
Piter.tv 05:44
78
Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
2
Киберспорт

Показан трейлер игры Shadow Warrior 3

Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
Inc-news.ru 03:35
1
Экономика

Экспорт продуктов из Латвии в Россию превысил досанкционный уровень

В прошлом году общий объём экспортированных из Латвии в Россию продуктов превысил уровень, который был до введения продуктового эмбарго Москвой в 2014 году.
RT на русском 06:30
Футбол

«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ

В Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом обыграл «Эвертон».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:09
Общество

Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия

Уральский меридиан 00:28
11
Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,1K
Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
3
Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
76
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,3K
Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
6
Политика

В Болгарии пожаловались на нехватку туристов из России

Болгарские курорты пожаловались на нехватку российских туристов и просят власти страны ускорить прибытие россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров.
ФАН 05:56
Общество

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
764
Здоровье

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
4
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Армия и оружие

Роту бойцов KSK расформировали в Германии из-за экстремизма

Evo-rus.com вчера в 12:00
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Общество

Лукашенко заявил, что в Минске справились с пандемией коронавируса

Минск, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Минск справился с пандемией новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:02
8
Общество

В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
40
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
7
Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
2,5K
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Политика

Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.
Lenta.ru 06:16
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