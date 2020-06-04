Экономика

РБКРБКОпрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

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Наиболее высокие риски ухудшения трудовых условий (сокращения зарплаты, принудительная отправка в неоплачиваемый отпуск или перевод на неполный рабочий день и, наконец, увольнения) имеют работники старше 45 лет, специалисты младшего звена, молодые сотрудники и женщины, показал майский опрос ЦСР (результаты есть у РБК).
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Выяснилось, какие категории работников могут сильнее всего пострадать в кризис

Росбалт10:39

Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

РБК09:37
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