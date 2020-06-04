Общество
РБКОпрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис
Наиболее высокие риски ухудшения трудовых условий (сокращения зарплаты, принудительная отправка в неоплачиваемый отпуск или перевод на неполный рабочий день и, наконец, увольнения) имеют работники старше 45 лет, специалисты младшего звена, молодые сотрудники и женщины, показал майский опрос ЦСР (результаты есть у РБК).
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Космос
Китай запустил ракету «Чанчжэн-2D» с двумя спутниками
Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (Changzheng-2D, Long March - 2D) с двумя спутниками на борту.
ДВ-РОСС 01 июня в 02:44
Общество
Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19
С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации.
РБК 13:07
Происшествия
Подозреваемого в коррупции липецкого чиновника арестовали на 2 месяца
Липецк, 4 июня 2020, 17:26 — REGNUM В Липецке суд избрал меру пресечения по уголовному делу заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».
REGNUM 10:26
Армия и оружие
Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар
Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
Футбол
Семин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»
ProstoProSport 04:59
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Политика
В Госдепе указали на промах Обамы в сирийском конфликте
Грубый политический промах администрации бывшего президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.
ТАСС 14:11
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Происшествия
Адвокат прокомментировал решение суда по делу об изнасиловании в Уфе
Адвокат Аслям Халиков рассказал, почему Верховный суд Башкирии принял решение оправдать его подзащитного Салавата Галиева, который обвинялся в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе вместе с двумя другими экс-полицейскими.
RT на русском вчера в 04:06
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 02 июня в 04:24
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
Общество
Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Общество
Спрос на большинство профессий упал из-за коронавируса
На фоне пандемии коронавируса обрушился спрос на большинство профессий.
Коммерсантъ 09:41
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Космос
В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Газета.Ru вчера в 04:30
Игры
В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
REGNUM 14:44
Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля
РИА Новости 14:54