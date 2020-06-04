Общество

РБКРБКОпрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

Наиболее высокие риски ухудшения трудовых условий (сокращения зарплаты, принудительная отправка в неоплачиваемый отпуск или перевод на неполный рабочий день и, наконец, увольнения) имеют работники старше 45 лет, специалисты младшего звена, молодые сотрудники и женщины, показал майский опрос ЦСР (результаты есть у РБК).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Опрос показал, кто останется без работы в кризис

ИА Красная Весна15:13

Названы категории работников, первыми попадающие под сокращение в кризис

Труд13:40

Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

РБК09:37

Готовьтесь к увольнению: работодатели назвали кандидатов «на вылет»

KrasnodarMedia11:50

Каких работников сократят в кризис

МонаВиста11:44

Выяснилось, какие категории работников могут сильнее всего пострадать в кризис

Росбалт10:39

Выявлены категории работников с высоким риском увольнения в кризис

REGNUM12:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Космос

Китай запустил ракету «Чанчжэн-2D» с двумя спутниками

Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (Changzheng-2D, Long March - 2D) с двумя спутниками на борту.
ДВ-РОСС 01 июня в 02:44
1
Общество

Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

С 2000 года альянс помог провести иммунизацию более 760 млн детей в самых бедных странах, говорится на сайте организации.
РБК 13:07
1
Происшествия

Подозреваемого в коррупции липецкого чиновника арестовали на 2 месяца

Липецк, 4 июня 2020, 17:26 — REGNUM В Липецке суд избрал меру пресечения по уголовному делу заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».
REGNUM 10:26
40
Армия и оружие

Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
2K
Футбол

Семин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»

ProstoProSport 04:59
Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
268
Политика

В Госдепе указали на промах Обамы в сирийском конфликте

Грубый политический промах администрации бывшего президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.
ТАСС 14:11
2
Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
177
Происшествия

Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова

Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
3
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
2,1K
Экономика

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
16
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
359
Происшествия

Адвокат прокомментировал решение суда по делу об изнасиловании в Уфе

Адвокат Аслям Халиков рассказал, почему Верховный суд Башкирии принял решение оправдать его подзащитного Салавата Галиева, который обвинялся в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе вместе с двумя другими экс-полицейскими.
RT на русском вчера в 04:06
2,4K
Кино

«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года

«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 02 июня в 04:24
127
Футбол

Футболист сборной Германии согласился перейти в «Челси»

РБК 14:43
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
1,3K
Экономика

ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров

Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
1,2K
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1,2K
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3,1K
Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
3,3K
Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
61
Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
199
Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
64
Шоу-бизнес

Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом

RuNews24.ru 02:24
4
Общество

Спрос на большинство профессий упал из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавируса обрушился спрос на большинство профессий.
Коммерсантъ 09:41
Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
5
Космос

В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

Газета.Ru вчера в 04:30
38
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
REGNUM 14:44
9
Общество

Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили

РИА Оренбуржье 07:51
68
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля

РИА Новости 14:54
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное