Общество

РБКРБКОпрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

Наиболее высокие риски ухудшения трудовых условий (сокращения зарплаты, принудительная отправка в неоплачиваемый отпуск или перевод на неполный рабочий день и, наконец, увольнения) имеют работники старше 45 лет, специалисты младшего звена, молодые сотрудники и женщины, показал майский опрос ЦСР (результаты есть у РБК).
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Готовьтесь к увольнению: работодатели назвали кандидатов «на вылет»

KrasnodarMedia11:50

Каких работников сократят в кризис

МонаВиста11:44

Опрос выявил категории работников с высоким риском сокращений в кризис

РБК09:37

Выяснилось, какие категории работников могут сильнее всего пострадать в кризис

Росбалт10:39
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Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.
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Источник рассказал о задержании чиновника Минпромторга за взятку

Сотрудник Минпромторга Ризван Гайрбеков обвиняется в получении особо крупных взяток.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
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Скандальный случай произошёл 30 мая в посёлке Тюльпанный. Сотрудники органов опеки и полицейские силой забрали детей у матери.
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Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Топ-менеджер из радиоэлектронного холдинга "Ростех" Ронис Шарипов возглавил компанию "Туполев", занимающуюся разработкой и производством стратегических бомбардировщиков, заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

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