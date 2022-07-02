Страны Запада продолжают закупать российские энергоресурсы, несмотря на собственные заявления об отказе от них и санкции, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя данные о закупках Францией российского сжиженного природного газа (СПГ).
Второй по величине покупатель сжиженного природного газа (СПГ) — Япония — рассматривает альтернативные российским газовым поставкам варианты из-за решения президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалин-2», пишет 2 июля Bloomberg.