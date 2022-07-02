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Опрошенные CBS аналитики назвали рубль одной из самых сильных мировых валют в 2022 году

Рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада.
РИА Новости
Эксперты заметили, что обычно государства, оказывающиеся жертвами ограничений со стороны ЕС и США, лишаются инвесторов и переживают утечку денег за рубеж, что провоцирует обвал национальной валюты.
Царьград
Устойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики.
РИА Новости
29 июня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года.
Lenta.ru

Подробнее о событии

CBS: рубль — одна из самых сильных валют в этом году, и он продолжает укрепляться
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Аналитики США признали рубль самой сильной валютой в мире
URA.Ruвчера в 15:35
В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на введенные санкции
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Опрошенные CBS аналитики заявили о потрясающем укреплении рубля вопреки санкциям
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Опрошенные CBS аналитики назвали рубль одной из самых сильных мировых валют в 2022 году
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