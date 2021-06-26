Формирование креста смерти, который может говорить о дальнейшем снижении курса биткоина, можно выгодно использовать в шорт-позициях. С другой стороны, этот крест видим не только мы, а вообще все участники рынка, и сейчас может сложиться забавная ситуация, когда все бросятся вставать в шорт-позицию.

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С чего всё началось Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали о «кресте смерти» на графике биткоина График биткоина показывает формирование "креста смерти", который может означать дальнейшее снижение его курса, однако в долгосрочной перспективе рост самой популярной криптовалюты неизбежен, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости 01:46