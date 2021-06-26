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Экономика

Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали о «кресте смерти» на графике биткоина

Формирование креста смерти, который может говорить о дальнейшем снижении курса биткоина, можно выгодно использовать в шорт-позициях. С другой стороны, этот крест видим не только мы, а вообще все участники рынка, и сейчас может сложиться забавная ситуация, когда все бросятся вставать в шорт-позицию.В источнике

С чего всё началось

Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали о «кресте смерти» на графике биткоина

График биткоина показывает формирование "креста смерти", который может означать дальнейшее снижение его курса, однако в долгосрочной перспективе рост самой популярной криптовалюты неизбежен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости01:46

Подробнее о событии

Эксперты: На графике биткоина появился «крест смерти»

Дни2404:51

Специалисты указали на «крест смерти» на графике биткоина

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На графике биткоина увидели «крест смерти»

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Технические аналитики объяснили значение «креста смерти» в котировках биткоина

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График курса биткоина показал «крест смерти». Но это его не убьет

Телеканал 360°02:19

Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали о «кресте смерти» на графике биткоина

РИА Новости01:46

Эксперты рассказали о «кресте смерти» на графике биткоина

ПРАЙМ01:45
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В Пермском крае после поджога в гараже госпитализировали шесть человек

Шесть человек, включая одну женщину и пятерых мужчин, госпитализированы в результате ЧП в Соликамске в Пермском крае, где мужчина облил бензином 10 человек, находившихся в гараже и поджег, сообщили ТАСС в краевом Министерстве здравоохранения.
ТАСС08:38

РСТ и РСПП попросили власти Кубани смягчить ограничения для туристов

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой смягчить введенные 24 июня ограничения, связанные с заселением туристов в объекты размещения.
Интерфакс07:30