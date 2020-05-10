Коронавирус
РИА НовостиОпровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
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Здоровье
Ослабление режима самоизоляции в Забайкалье начнется со спорта
В Забайкалье еще не принято решение об отмене режима самоизоляции - за последние двое суток в крае выявлено 72 новых случая заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец Чита 05:42
Происшествия
В Красногорске произошел пожар в хосписе для тяжелобольных
Пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье.
ТАСС 17:38
Общество
В метро Петербурга начали устанавливать вендинговые аппараты с масками
На станциях петербургского метрополитена начали устанавливать аппараты по продаже масок, перчаток и антисептиков.
Телеканал Санкт-Петербург 11:33
Общество
Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области
Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула 17:52
Общество
Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06
Общество
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян
Авиакомпании ужесточат правила посадки на вывозные рейсы для россиян из-за рубежа.
Lenta.ru 17:24
Происшествия
Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой
РЕН ТВ вчера в 06:28
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Общество
Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»
Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию ко Дню Победы
Пользователи раскритиковали новую фотосессию телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая была посвящена 9 Мая.
Экономика сегодня 12:38
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на обвинения хореографа из команды Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
Вечерняя Москва 08:51
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 10:38
Авто
Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.
Motor 08 мая в 06:01
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Политика
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 12:50
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью
Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
Происшествия
В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике
Челябинск, 11 мая 2020, 00:43 — REGNUM Пожар, охвативший площадь более 1200 квадратных метров, вспыхнул на птицефабрике рядом с поселком Муслюмово в Кунашакском микрорайоне Челябинской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM 17:43
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
Армия и оружие
В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии
РИА Новости вчера в 13:45
Политика
Вашингтон ведет переговоры с Intel и TSMC о производстве микросхем в США
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры c крупнейшими производителями полупроводников — американской корпорацией Intel Corp. и тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — о строительстве фабрик по производству микросхем в США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники и переписку.
ПРАЙМ 08:27
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Футбол
Саньоль: «Игроки сборной Франции настроились против Зидана после ЧМ-2006»
Все игроки сборной Франции были настроены против Зидана после финала, из-за того, что он сделал на поле.
Soccer.ru 16:51
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Космос
Испытания нового китайского космического корабля прошли успешно
Корабль с помощью семи последовательных маневров был выведен на эллиптическую орбиту вокруг Земли с апогеем восемь тысяч километров, а сегодня (восьмого мая) состоялось разделение служебного и спускаемого модулей и успешное приземление в автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает SpaceNews.
Журналистская правда 08 мая в 10:59