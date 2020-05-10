Коронавирус
РИА НовостиОпровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
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Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Авто
Продажи автомобилей в РФ в апреле упали на 64%
Закрытие автосалонов и самоизоляция, в режиме которой многие жили весь апрель-месяц, привели к падению продаж новых легковых автомобилей в России на 64,4% до 53,3 тыс. единиц.
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Происшествия
На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты
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Происшествия
Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке
Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
Наука
Игры разума: лучшие трюки, которые поставят ваш мозг в тупик
Имейте в виду, что вашему приятелю не разрешается двигать всей рукой, только пальцами.
Популярная механика 11:17
Общество
Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За последние сутки в городе скончались 56 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО 15:26
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
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Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
РИА Новости вчера в 08:58
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В Мордовии после праздников продолжается режим повышенной готовности и самоизоляции
В Мордовии действует режим повышенной готовности, который продолжится до его отмены отдельным Указом Главы РМ, сообщает паблик Республики Мордовия.
Известия Мордовии 06:25
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Политика
Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Путин объяснил, что не давало России развиваться
Путин признался, что, когда впервые стал президентом, страна не могла развиваться из-за зашкаливающего госдолга.
URA.Ru 11:30
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Происшествия
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:58
Происшествия
В Воронежской области от коронавируса умерли еще два человека
По данным оперштаба на 19:00, воскресенья, 10 мая, на территории Воронежской области у 848 человек с подтверждён диагноз COVID-19.
Kursk.com 13:43
Происшествия
Мертвой найдена экс-депутат Заксобрания Ростовской области
В своем доме в Ростове-на-Дону найдена мертвой экс-депутат законодательного собрания области Наталья Кравченко.
Kursk.com 15:30
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Единоборства
Фергюсон объяснил поражение от Гэтжи
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон объяснил свое поражение в бою с Джастином Гэтжи, который состоялся в Джексонвилле 9 мая (10 мая мск).
Известия 06:48
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11