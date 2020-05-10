Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОпровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
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Опровергнут популярный миф о коронавирусе. Иммунитета к COVID-19 не будет

URA.Ru15:04

Ученые оценили возможность выработки коллективного иммунитета к COVID-19

Аргументы и Факты14:51

Ученые опровергли миф о коронавирусе, способный привести к «катастрофе»

Московский Комсомолец14:27

Развеян миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Взгляд.ру14:37

Ученые опровергли миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Телеканал 360°14:39

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

РИА Новости13:44

Ученые: Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится ни в одной стране

Российская газета08:41
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Авто

Продажи автомобилей в РФ в апреле упали на 64%

Закрытие автосалонов и самоизоляция, в режиме которой многие жили весь апрель-месяц, привели к падению продаж новых легковых автомобилей в России на 64,4% до 53,3 тыс. единиц.
Автоновости дня 08 мая в 12:14
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Происшествия

На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты

РИА Новости 16:24
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Происшествия

Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке

Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
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Наука

Игры разума: лучшие трюки, которые поставят ваш мозг в тупик

Имейте в виду, что вашему приятелю не разрешается двигать всей рукой, только пальцами.
Популярная механика 11:17
Общество

Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

За последние сутки в городе скончались 56 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО 15:26
Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

РИА Новости 07:10
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Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
РИА Новости вчера в 08:58
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Здоровье

В Мордовии после праздников продолжается режим повышенной готовности и самоизоляции

В Мордовии действует режим повышенной готовности, который продолжится до его отмены отдельным Указом Главы РМ, сообщает паблик Республики Мордовия.
Известия Мордовии 06:25
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Политика

Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Политика

Путин объяснил, что не давало России развиваться

Путин признался, что, когда впервые стал президентом, страна не могла развиваться из-за зашкаливающего госдолга.
URA.Ru 11:30
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
2,1K
Происшествия

В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы

Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:58
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Происшествия

В Воронежской области от коронавируса умерли еще два человека

По данным оперштаба на 19:00, воскресенья, 10 мая, на территории Воронежской области у 848 человек с подтверждён диагноз COVID-19.
Kursk.com 13:43
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости 11:00
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Происшествия

Мертвой найдена экс-депутат Заксобрания Ростовской области

В своем доме в Ростове-на-Дону найдена мертвой экс-депутат законодательного собрания области Наталья Кравченко.
Kursk.com 15:30
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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
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Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
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Единоборства

Фергюсон объяснил поражение от Гэтжи

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон объяснил свое поражение в бою с Джастином Гэтжи, который состоялся в Джексонвилле 9 мая (10 мая мск).
Известия 06:48
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб

Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
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