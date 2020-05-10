Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОпровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
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Опровергнут популярный миф о коронавирусе. Иммунитета к COVID-19 не будет

URA.Ru15:04

Ученые оценили возможность выработки коллективного иммунитета к COVID-19

Аргументы и Факты14:51

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

РИА Новости13:44

Развеян миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Взгляд.ру14:37

Ученые опровергли миф о коронавирусе, способный привести к «катастрофе»

Московский Комсомолец14:27

Ученые опровергли миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Телеканал 360°14:39

Ученые: Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится ни в одной стране

Российская газета08:41
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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе

RT на русском 19:00
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
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Политика

Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
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Футбол

Коутиньо может пропустить остаток сезона в Бундеслиге

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющий на правах аренды в «Баварии», рискует пропустить остаток сезона в Бундеслиге, информирует Mundo Deportivo.
ProstoProSport 03:00
Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:02
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Общество

МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои

Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства.
Политическая Экспертиза 05:10
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
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Единоборства

Тони Фергюсон сделал заявление после поражения

Лишившись возможности в следующем бою встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, поделился своими мыслями о поединке с Джастином Гэйтжи, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде.
FightTime.ru 16:44
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Шоу-бизнес

Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы

Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru 11:26
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Политика

Avia.pro: наемников США в Венесуэле поймали бойцы ССО РФ

В операции по нейтрализации американских наемников, готовивших военный переворот в Венесуэле, участвовали не менее 8 бойцов из Сил специальных операций (ССО) ВС РФ.
Недвижимость.RU 17:49
Политика

На кремлевских приемах отказались от заливных поросят и осетров

Коммерсантъ 06:36
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Кино

«Союзмультфильм» выпустил свой первый 3D-мультфильм

Inc-news.ru 07:25
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Общество

Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины

Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
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Футбол

Льорис купил сторожевого пса за 15 тысяч фунтов

Sports.ru 13:13
Здоровье

На Украине масочный режим могут продлить до конца года

Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».
REGNUM 13:32
Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
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Общество

Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции

Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

Общественное телевидение России вчера в 14:04
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Общество

На Кубани карантин продлили до 23 мая

Губернатор Краснодарского края сообщил, что карантин в регионе продлен до 23 мая.
Коммерсантъ 08:26
1,4K
Футбол

Инфантино грозит тюремный срок из-за исчезающего спрея

Если иск против Инфантино и ФИФА будет удовлетворен в полной мере, то главе организации грозит от одного до четырех лет тюрьмы, а размер компенсации составит 100 миллионов евро.
Матч ТВ 14:18
Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
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Армия и оружие

Российский Су-35 проиграл в воздушном бою против J-16 и J-10

В Китае похвалили российский Су-35, но заявили о его непригодности для воздушного боя.
Avia.pro вчера в 09:05
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
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Здоровье

В Германии ухудшился ключевой показатель распространения коронавируса

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Германии превысил единицу, сообщает 10 мая институт Роберта Коха.
ИА Красная Весна 05:44
Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
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Общество

Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам

В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
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Общество

Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»

Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
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Здоровье

Власти Китая объявили о больших реформах здравоохранения

Крупные реформы системы профилактики и контроля заболеваний объявлены властями Китая, 10 мая заявил журналистам вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бин, передает портал CNA.
ИА Красная Весна 06:48
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