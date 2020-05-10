Коронавирус
РИА НовостиОпровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
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Происшествия
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
RT на русском 19:00
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Шоу-бизнес
Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак
Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
Футбол
Коутиньо может пропустить остаток сезона в Бундеслиге
Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющий на правах аренды в «Баварии», рискует пропустить остаток сезона в Бундеслиге, информирует Mundo Deportivo.
ProstoProSport 03:00
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:02
Общество
МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои
Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства.
Политическая Экспертиза 05:10
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
Единоборства
Тони Фергюсон сделал заявление после поражения
Лишившись возможности в следующем бою встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, бывший временный чемпион UFC в легком весе, Тони Фергюсон, поделился своими мыслями о поединке с Джастином Гэйтжи, в котором он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде.
FightTime.ru 16:44
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru 11:26
Политика
Avia.pro: наемников США в Венесуэле поймали бойцы ССО РФ
В операции по нейтрализации американских наемников, готовивших военный переворот в Венесуэле, участвовали не менее 8 бойцов из Сил специальных операций (ССО) ВС РФ.
Недвижимость.RU 17:49
Кино
«Союзмультфильм» выпустил свой первый 3D-мультфильм
Inc-news.ru 07:25
Общество
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Футбол
Льорис купил сторожевого пса за 15 тысяч фунтов
Sports.ru 13:13
Здоровье
На Украине масочный режим могут продлить до конца года
Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».
REGNUM 13:32
Общество
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости 14:44
Общество
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Общество
На Кубани карантин продлили до 23 мая
Губернатор Краснодарского края сообщил, что карантин в регионе продлен до 23 мая.
Коммерсантъ 08:26
Футбол
Инфантино грозит тюремный срок из-за исчезающего спрея
Если иск против Инфантино и ФИФА будет удовлетворен в полной мере, то главе организации грозит от одного до четырех лет тюрьмы, а размер компенсации составит 100 миллионов евро.
Матч ТВ 14:18
Общество
Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС 16:59
Армия и оружие
Российский Су-35 проиграл в воздушном бою против J-16 и J-10
В Китае похвалили российский Су-35, но заявили о его непригодности для воздушного боя.
Avia.pro вчера в 09:05
Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
Здоровье
В Германии ухудшился ключевой показатель распространения коронавируса
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Германии превысил единицу, сообщает 10 мая институт Роберта Коха.
ИА Красная Весна 05:44
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
Общество
Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
Общество
Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»
Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
Здоровье
Власти Китая объявили о больших реформах здравоохранения
Крупные реформы системы профилактики и контроля заболеваний объявлены властями Китая, 10 мая заявил журналистам вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Ли Бин, передает портал CNA.
ИА Красная Весна 06:48