Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОпровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
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Ученые опровергли миф о COVID-19, способный привести к «катастрофе»

РЕН ТВ15:36

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

РИА Новости13:44

Ученые оценили возможность выработки коллективного иммунитета к COVID-19

Аргументы и Факты14:51

Ученые опровергли миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Телеканал 360°14:39

Ученые опровергли миф о коронавирусе, способный привести к «катастрофе»

Московский Комсомолец14:27

Опровергнут популярный миф о коронавирусе. Иммунитета к COVID-19 не будет

URA.Ru15:04

Ученые: Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится ни в одной стране

Российская газета08:41
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Армия и оружие

ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М

РБК 22:27
Происшествия

В Жигалово ветер сорвал крышу со здания школы

10 мая от оперативного дежурного ЕДДС Жигаловского района поступила информация о повреждении кровли здания средней школы №1 имени Малкова, находящейся в Жигалово по улице Советская, 48.
Твой Иркутск 21:10
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Армия и оружие

Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году

В интервью журналу «Национальная оборона» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что поставки в Вооруженные силы России первых комплексов зенитной ракетной системы С-500 запланированы в 2021 году.
Военное дело 08 мая в 07:01
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Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
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Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в подмосковном хосписе

Шестеро пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации.
Lenta.ru 20:46
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Общество

На месте памятника Коневу в Праге появился унитаз

Украина.ру 04:30
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Армия и оружие

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

Известия 20:20
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Общество

МВД РФ не стало ужесточать ответственность за побои

Административную ответственность по статье КоАП РФ Побои, по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, в МВД ужесточать не намерены, сообщили представители ведомства.
Политическая Экспертиза 05:10
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
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Шоу-бизнес

Жена Песьякова опубликовала фото в купальнике

Чемпионат 15:51
Политика

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:19
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Наука

Ученые объяснили, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Ученые Европейское общество кардиологов нашли объяснение, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом, чем женщины.
Комсомольская правда 22:33
Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
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Армия и оружие

Шестой самолет с российскими военными и техникой вернулся из Италии

Известия 19:30
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
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Армия и оружие

В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту

Lenta.ru вчера в 19:13
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Здоровье

Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет

Стоит уделить внимание и правильному питанию.
РИА Новости 20:30
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Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
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Здоровье

Начались выплаты борющимся с коронавирусом новосибирским медикам

В Новосибирскую область из федерального бюджета на стимулирующие выплаты для борющихся с коронавирусом медработников направлено 260 миллионов рублей.
Atas.info 08 мая в 05:24
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
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Финансы

СМИ: ЦБ напечатает 1,5 трлн рублей, чтобы не тратить фонд национального благосостояния

Объем операций долгосрочного репо составит 1-1,5 триллиона рублей.
Росбалт 19:34
Происшествия

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Российская газета 08 мая в 06:28
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Общество

«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Коммерсантъ 09:25
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Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
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Общество

Китай готовится к распродаже государственного долга США

Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева сообщила, что идет на поправку

РИА Новости 09:05
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