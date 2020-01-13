Политика

Lenta.ruLenta.ruОпровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту. Парламентарий не стал уточнять детали запланированной акции.
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Источник опроверг сообщения о готовящемся СБУ теракте на Крымском мосту

Народные новости14:48

Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Lenta.ru10:34

Источник опроверг данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Известия11:21

Источник опроверг заявление о готовившемся теракте на мосту в Крым

РИА Новости10:32

Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Российская газета11:14

Покушения СБУ на Путина не было

Комсомольская правда11:23

СМИ опровергли заявление о подготовке теракта на Крымском мосту

Московский Комсомолец11:06
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Общество

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
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В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

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Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани

Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
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Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
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В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
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Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

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В Сеть слили свежие скриншоты Half-Life: Alyx

На YouTube-канале Valve News Network, который, как несложно догадаться по названию, специализируется на новостях о компании Гейба Ньюэлла, опубликовано видео, демонстрирующее ряд новых скриншотов из грядущей игры Half-Life: Alyx.
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Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
РИА Новости 15:00
Политика

СМИ сравнили зарплаты главы «Укрпочты» и Трампа

Зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раз больше, чем зарплата президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".
РИА Новости 15:52
Общество

Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова

Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
Российская газета 12:24
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Opel расширит модельный ряд в РФ

Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
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Экономика

Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»

В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Интерфакс 06:36
Экономика

Цена акции Tesla впервые превысила $500

Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Известия 14:12
Происшествия

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин

РБК 14:58
Единоборства

Конор МакГрегор получит огромный гонорар за бой с Ковбоем

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Политика

В Эстонии заявили, что пограндоговор с РФ противоречит конституции

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас сделал заявление, что пограничный договор с Россией противоречит действующей конституции страны.
РЕН ТВ вчера в 06:49
Политика

Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
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Футбол

«Астон Вилла» объявила об аренде Рейны

«Астон Вилла» объявила о переходе вратаря Хосе Рейны. Голкипер перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона из «Милана».
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По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
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Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»

РБК 05:37
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Газета.Ru вчера в 17:02
Здоровье

Трансплантация - шанс на вторую жизнь

Люди, перенесшие трансплантацию, всю жизнь помнят день, когда им заменили сердце, почку или печень, и отмечают его как второй день рождения.
Российская газета 12:46
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Piter.tv 10:30
Армия и оружие

В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями

В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Pravda.Ru 04:28
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
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Армия и оружие

Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара

Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Красная весна 15:34
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Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года

В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
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Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой

В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
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Константин Затулин
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной Думы Российской Федерации первого, четвёртого, пятого и седьмого созывов, член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
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