Политика

Lenta.ruLenta.ruОпровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту. Парламентарий не стал уточнять детали запланированной акции.
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Источник опроверг сообщения о готовящемся СБУ теракте на Крымском мосту

Народные новости14:48

Покушения СБУ на Путина не было

Комсомольская правда11:23

СМИ опровергли заявление о подготовке теракта на Крымском мосту

Московский Комсомолец11:06

Источник опроверг заявление о готовившемся теракте на мосту в Крым

РИА Новости10:32

Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Российская газета11:14

Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Lenta.ru10:34

Источник опроверг данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Известия11:21
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Генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), претерпевающего процедуру банкротства, Максим Андриасов покинул свой пост.
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Япония выступила за скорейшее развертывание американских комплексов ПРО

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Константин Затулин
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной Думы Российской Федерации первого, четвёртого, пятого и седьмого созывов, член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
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