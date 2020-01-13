Политика
Lenta.ruОпровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту. Парламентарий не стал уточнять детали запланированной акции.
Читать в источнике
Оценить336
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Происшествия
В Южно-Сахалинске задержали сутенера
В Южно-Сахалинске стражи порядка поймали организатора борделя.
Общество
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова
Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила умный потолочный светильник
Авто
Какие новинки АвтоВАЗ готовит в 2020 году
В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» универсал Granta Cross, драйверскую Granta Drive Active, а также «вариаторные» Xray Cross и Vesta.
Общество
Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
Хоккей
Рейнджерс - Айлендерс 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ
Время начала матча Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020 Матч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020 года стартует в 03:00 по московскому времени.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Экономика
Директор Антипинского НПЗ покинул свой пост
Генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), претерпевающего процедуру банкротства, Максим Андриасов покинул свой пост.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Технологии
Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с атаками мошенников, рассылавших фейковые сообщения от имени известного спортивного бренда Adidas.
Происшествия
Девять человек получили ожоги в Киеве при прорыве теплосети
В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Общество
В Хабаровске из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуируют школы
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва, которое неизвестные прислали на почту одного из учреждений, передает ТАСС.
Происшествия
На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Происшествия
В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа
Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Общество
В Москве лучшего бомбардира ФСБ уволили из-за декларации о доходах
Подполковника московского управления ФСБ Даниила Козыбина, который является лучшим бомбардиром спецслужбы, уволили за то, что он не предоставил декларацию о доходах.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Происшествия
Десять человек пропали в Китае при обвале дороги
В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Армия и оружие
Япония выступила за скорейшее развертывание американских комплексов ПРО
Министр обороны Японии Таро Коно призвал к скорейшему развертыванию в стране наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore.