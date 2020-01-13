Политика
Lenta.ruОпровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту. Парламентарий не стал уточнять детали запланированной акции.
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
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По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Политика
Переговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии
Советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи сообщил, что межливийские переговоры, которые прошли в Москве, завершились без подписания соглашения о перемирии.
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Ассанжа запечатлели на камеру возле суда в Лондоне
Опубликованы кадры, на которых запечатлен основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вне стен британской тюрьмы.
Футбол
Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе
Главный тренер казанского «Рубина», экс-наставник национальной команды России Леонид Слуцкий заявил, что президент страны Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе, сообщает «Медуза».
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
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Продажа билетов на поезда «Ласточка» и «Стриж» приостановлена с марта
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Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 2 млрд. рублей.
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MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series
Речь идёт об изделии Helio G-Series.
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Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Политика
Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Наука
Раскрыта тайна самой дорогой картины в мире: мистерия да Винчи
Согласно компьютерным моделями, созданным командой из Калифорнийского университета, Иисус держит в руках полую, а не монолитную сферу.
Общество
Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша
Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".
Политика
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Хоккей
Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Футбол
Богатейший человек Африки снова выразил готовность купить «Арсенал»
Ранее нигериец уже говорил о желании купить футбольный клуб в 2016 и 2018 годах.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" о беспорядках, прошедших летом 2019 года, и подозревает его в попытке свержения власти.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.