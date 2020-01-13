Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту. Парламентарий не стал уточнять детали запланированной акции.

Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь» Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.

Футбол ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.

Футбол Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе Главный тренер казанского «Рубина», экс-наставник национальной команды России Леонид Слуцкий заявил, что президент страны Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе, сообщает «Медуза».

Кино Умер режиссер Константин Бромберг Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Общество Адвокат просит проверить Столото из-за миллиардного выигрыша Сергеев просит обратить внимание на то, что победители лотереи не могут проверить данные своих билетов и часто не могут получить выигрыш из-за "ошибки в результате системного сбоя".

Политика В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Экономика Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" о беспорядках, прошедших летом 2019 года, и подозревает его в попытке свержения власти.