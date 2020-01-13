Политика

Lenta.ruLenta.ruОпровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту. Парламентарий не стал уточнять детали запланированной акции.
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Покушения СБУ на Путина не было

Комсомольская правда11:23

Источник в силовых структурах опроверг заявление о подготовке теракта на Крымском мосту

URA.Ru11:10

Источник опроверг заявление о готовившемся теракте на мосту в Крым

РИА Новости10:32

Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Российская газета11:14

Источник опроверг данные о готовившемся теракте на Крымском мосту

Известия11:21

Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Lenta.ru10:34

СМИ опровергли заявление о подготовке теракта на Крымском мосту

Московский Комсомолец11:06
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Общество

Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

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В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
Политика

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Советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи сообщил, что межливийские переговоры, которые прошли в Москве, завершились без подписания соглашения о перемирии.
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Опубликованы кадры, на которых запечатлен основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вне стен британской тюрьмы.
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MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series

Речь идёт об изделии Helio G-Series.
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Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
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Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
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На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
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Согласно компьютерным моделями, созданным командой из Калифорнийского университета, Иисус держит в руках полую, а не монолитную сферу.
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Богатейший человек Африки снова выразил готовность купить «Арсенал»

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США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
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Константин Затулин
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной Думы Российской Федерации первого, четвёртого, пятого и седьмого созывов, член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
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