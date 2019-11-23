Экономика

News.ruNews.ruОптимальный размер кредитного платежа назвали коллекторы

Коллекторы рассказали, каким должен быть размер кредитного платежа, чтобы не оказаться в должниках. Для этого он не должен превышать 25–30% ежемесячного дохода.
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Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита

Вице-президент НАПКА Александр Морозов на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.
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Когда к работе с ипотечными долгами подключаются коллекторы

РИА Новости21 ноября в 01:30

Долг платежом красен: коллекторы назвали оптимальный размер кредита

ТК Звездавчера в 20:00

Коллекторы назвали оптимальный размер кредита, чтобы избегать просрочек

Life.ruвчера в 21:04

Оптимальный размер кредитного платежа назвали коллекторы

News.ruвчера в 21:29

Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян

Lenta.ru04:34

Коллекторы установили оптимальный размер платежа по кредиту

Мойка78вчера в 19:46

Коллектор назвал оптимальный размер кредита

Вечерняя Москвавчера в 20:53
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Вучич прокомментировал «шпионский скандал» в Сербии

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В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
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Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

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Работу арбитров в поединке «Ростова» и «Динамо», состоявшегося в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
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