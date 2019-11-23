Вице-президент НАПКА Александр Морозов на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.

с чего всё началось

Коллекторы рассказали, каким должен быть размер кредитного платежа, чтобы не оказаться в должниках. Для этого он не должен превышать 25–30% ежемесячного дохода.

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