Экономика

News.ruNews.ruОптимальный размер кредитного платежа назвали коллекторы

Коллекторы рассказали, каким должен быть размер кредитного платежа, чтобы не оказаться в должниках. Для этого он не должен превышать 25–30% ежемесячного дохода.
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Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита

Вице-президент НАПКА Александр Морозов на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.
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