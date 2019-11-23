Экономика
News.ruОптимальный размер кредитного платежа назвали коллекторы
Коллекторы рассказали, каким должен быть размер кредитного платежа, чтобы не оказаться в должниках. Для этого он не должен превышать 25–30% ежемесячного дохода.
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с чего всё началось
Вице-президент НАПКА Александр Морозов на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.РИА Новостивчера в 19:32
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Футбол
Шунин: понимаю расстройство «Ростова», VAR немного помогла «Динамо»
Вратарь "Динамо" Антон Шунин дал комментарий после домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:1).
Политика
Возвращение старообрядцев: митрополит Корнилий поблагодарил Путина
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 23 ноября, встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло «Авангард» и прервало серию поражений
Встреча завершилась со счетом 1:2. Дубль в составе победителей оформил Теему Пулккинен. «Динамо» прервало серию из трех поражений.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Происшествия
СК завел второе дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину
Футбол
«Арсенал» избежал поражения в матче с «Саутгемптоном»
«Арсенал» в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги разошелся миром с «Саутгемптоном» — 2:2. «Святые» открыли счет уже на 8-й минуте усилиями Дэнни Ингза, который, выйдя один на один с вратарем, точно пробил низом в ближний угол.
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Политика
Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Происшествия
В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли
Заминированный автомобиль взорвался в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии, погибли 10 человек, 25 ранены, сообщил РИА Новости источник, близкий к оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Происшествия
Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин сообщил о возвращении рака
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Политика
Симоньян станет частью команды правозащитного центра «Единой России»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян станет частью команды правозащитного центра «Единой России».
Футбол
Алексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку известной итальянской газеты Tuttosport.
Политика
Der Spiegel усомнился в версии Браудера об «убийстве» Магнитского
Журнал Der Spiegel поставил под сомнение версию основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера об "убийстве" юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" и задался вопросом, насколько следует верить инвестору в данном деле.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Космос
Земле предрекли сильнейший метеорный шторм
Астрономы предсказали редкий интенсивный метеорный дождь 21 ноября.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Политика
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Музыка