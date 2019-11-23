Экономика
News.ruОптимальный размер кредитного платежа назвали коллекторы
Коллекторы рассказали, каким должен быть размер кредитного платежа, чтобы не оказаться в должниках. Для этого он не должен превышать 25–30% ежемесячного дохода.
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с чего всё началось
Вице-президент НАПКА Александр Морозов на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.РИА Новости22 ноября в 19:32
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Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Общество
Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Происшествия
Два теплохода загорелись в Астрахани
Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Происшествия
Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Происшествия
Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону
Командир лайнера доложил о произошедшем диспетчерам ростовского авиаузла, после чего самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Платов".
Транспорт
Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую опозорили, не подпустив к мужу в Михайловском театре
Случилось это в Санкт-Петербурге, в рамках гала-шоу в Михайловском театре.
Технологии
Google заявила о победе в квантовой гонке
Представители компании Google заявили, что заняли первое место в своего рода «гонке» за квантовое превосходство.
Происшествия
Подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы с погоней задержали в Карелии
Подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Петербурга сотрудники полиции с погоней задержали на территории Карелии.
Музыка
Lindemann выпустили клип «Frau & Mann» со Светланой Лободой
Режиссером клипа выступил Сергей Минадзе, в нем также снялась украинская певица Светлана Лобода, у которой, судя по всему, роман с Линдеманном.
Происшествия
Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из «Уральского банка реконструкции и развития», которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
Технологии
1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере
1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Наука
«В отрасли дефицит людей, которые специализируются на решении вопросов о том, как и зачем летать»
Наш ректор, Виктор Антонович Садовничий, участвовал в решении прикладных задач в рамках пилотируемой программы и получил две государственные премии за создание тренажеров по подготовке космонавтов к полету на базе центрифуги ЦФ-18.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно
По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Хоккей
Василевский установил рекорд «Тампы»
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Происшествия
Под Анапой ликвидировали крупный природный пожар
Крупный природный пожар в окрестностях Анапы полностью ликвидирован.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.