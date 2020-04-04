В России сценарий развития коронавирусной инфекции весьма оптимистичный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус». По ее словам, это связано с мерами, которые российские власти успели принять несколько месяцев назад, когда страна готовилась к ситуации.

Оптимистичным назвали развитие ситуации с коронавирусом в России

Общество Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.

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Происшествия Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево возросло до двух При разборе завалов на месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево нашли тело еще одного погибшего, сообщили РИА Новости в МЧС.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

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Общество Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.

Общество Правительство выделило 10,8 млрд рублей на премии медработникам Правительство выделило 10,8 млрд рублей на премии медицинским работникам за дополнительную нагрузку в связи с распространением коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет газета «Известия».

Общество Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Общество В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.

Экономика Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу В российском правительстве идут дискуссии о вариантах прямых субсидий малому бизнесу, меры очень дорогие, точки в этих дискуссиях не поставлены, сказал министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы Сколково Андреем Шароновым (он проходил в форме вебинара).

Общество Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.

Происшествия Новгородский суд рассмотрит нарушения главы профсоюза «Альянса врачей» Окуловский районный суд Новгородской области рассмотрит материалы об административных нарушениях, составленные в отношении председателя межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, которая была задержана по пути из Москвы, сообщила пресс-служба райсуда.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.