В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.

с чего всё началось

Более 35% российских компаний хотят оптимизировать штат, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru. Сокращения затронут 16% работников. На данный момент оптимизация уже произошла в 45% компаний.

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