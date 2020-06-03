Общество
Live24Оптимизировать штат планируют больше трети российских компаний
Более 35% российских компаний хотят оптимизировать штат, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru. Сокращения затронут 16% работников. На данный момент оптимизация уже произошла в 45% компаний.
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с чего всё началось
В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе «Известий». Почти половина компаний уже провела оптимизацию, отказавшись примерно от 20% персонала.Известиявчера в 17:01
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Экономика
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РИА Новости 01 июня в 15:50
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Интерфакс 11:36
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