Среди угроз дальнейшему развитию участники опроса чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности российских потребителей.
Например, в США в июне по сравнению с февралем доля оптимистично настроенного бизнеса снизилась с 48 до 25%, в Китае — с 31 до 18%, а в Германии — с 48 до 11% (то есть темпы снижения оказались даже сильнее, чем в России).
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, сообщил портал Страна.ua со ссылкой на соответствующие указы.
Цетробанк РФ не увидел необходимости возмещать банкам потери от санкционной заморозки их денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД), передает РБК, ссылаясь на ответ регулятора на обращение Ассоциации банков России (АБР).