Будьте в Плюсе

Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет

Среди угроз дальнейшему развитию участники опроса чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности российских потребителей.
РБК
Например, в США в июне по сравнению с февралем доля оптимистично настроенного бизнеса снизилась с 48 до 25%, в Китае — с 31 до 18%, а в Германии — с 48 до 11% (то есть темпы снижения оказались даже сильнее, чем в России).
РБК
Согласно опросу ИНП РАН «Российские предприятия весной 2022 года: адаптация к новой волне санкций и взгляды на ESG-повестку», большинство отечественных фирм уже пострадали от санкций.
РБК
По данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата работников российских организаций в апреле составила 62 269 руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК

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