Среди угроз дальнейшему развитию участники опроса чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности российских потребителей.
Министр обороны Сергей Шойгу, инспектируя группировку «Восток», дал указание командующему на приоритетное поражение средств большой дальности ВСУ, «из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», сообщает ведомство.
Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M), в понедельник объявившая об уходе с российского рынка, с 1 августа начнет открывать оффлайн-магазины в РФ для проведения распродаж оставшегося товара, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.