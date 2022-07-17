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Оптимизм российского бизнеса упал до минимума за 13 лет

S&P Global рассчитывает оценку оптимизма бизнеса как разницу между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада.
РБК
Среди угроз дальнейшему развитию участники опроса чаще всего называли растущие цены на сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и ощутимый спад покупательной способности российских потребителей.
РБК
В целом пессимизм по поводу второго полугодия 2022 года примерно соответствует уровням начала пандемии в 2020 году.
РБК
В США в июне по сравнению с февралем доля оптимистично настроенного бизнеса снизилась с 48% до 25%, в Китае — с 31% до 18%, в Германии — с 48% до 11%.
Forbes

Подробнее о событии

Опрос показал наименьший уровень оптимизма бизнесменов в России за 13 лет
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