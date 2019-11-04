Экономика
Finam.RuОптимизм в торговых отношениях и сезон отчетов поддерживают акции
В ходе торгов 1 ноября фондовые индексы США выросли после того, как данные показали, что рост занятости на внутреннем рынке замедлился меньше, чем ожидалось в октябре, что добавило оптимизма после выхода данных по производственной активности в Китае.
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