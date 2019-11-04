Экономика

Finam.RuFinam.RuОптимизм в торговых отношениях и сезон отчетов поддерживают акции

В ходе торгов 1 ноября фондовые индексы США выросли после того, как данные показали, что рост занятости на внутреннем рынке замедлился меньше, чем ожидалось в октябре, что добавило оптимизма после выхода данных по производственной активности в Китае.
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Рынки немного успокоились

Finam.Ru01:13

Американские фондовые индексы выросли на 0,4-0,6%

Финмаркет00:51
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Происшествия

В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Красная весна 03 ноября в 01:53
Политика

МИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая

Урмас Рейнсалу сказал, что рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд отказаться от посещения Москвы на 9 Мая, если поступит приглашение.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:22
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Общество

Диетолог перечислила самые вредные сладости

Сладости, которые содержат сахар и трансжиры, являются самыми вредными.
Вечерний курьер вчера в 15:05
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV

Слово и Дело вчера в 05:56
Политика

В США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти

Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.
Rambler News Service вчера в 05:02
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество

Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света

В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Украина призвала надавить на Россию из-за задержанных кораблей

Мировое сообщество должно продолжить давление на Россию из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
REGNUM 00:10
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС вчера в 01:33
Шоу-бизнес

Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета вчера в 15:30
Гаджеты

Первый смартфон Honor с 64-мегапиксельной камерой уже на подходе

iXBT.com 03 ноября в 15:15
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:06
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал вчера в 14:37
Политика

Николай Долуда назначен атаманом Всероссийского казачьего общества

«Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества», — говорится в опубликованном документе.
Sochinews вчера в 15:06
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия

Четверо пассажиров авто погибли в ЕАО от лобового столкновения

Двое взрослых и двое детей погибли во вторник в Еврейской автономной области (ЕАО) на федеральной трассе "Амур" в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.
ТАСС 00:52
Происшествия

В роддоме Петербурга упал лифт с двумя рабочими

Российская газета вчера в 14:02
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Газета.Ru вчера в 06:14
Армия и оружие

В Турции задержана сестра аль-Багдади

Свободная Пресса вчера в 21:23
Технологии

Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян

Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Общество

Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни

Ведомости 03 ноября в 07:03
Происшествия

В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре

Российская газета вчера в 23:07
Политика

Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

4 ноября президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении одиннадцати высокопоставленных силовиков.
ТагилСити.ру вчера в 22:31
Политика

О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Южный Федеральный вчера в 00:31
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Спорт

Российский олимпийский чемпион умер в возрасте 43 лет

Свободная Пресса вчера в 22:29
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