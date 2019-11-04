Экономика

Finam.RuFinam.RuОптимизм в торговых отношениях и сезон отчетов поддерживают акции

В ходе торгов 1 ноября фондовые индексы США выросли после того, как данные показали, что рост занятости на внутреннем рынке замедлился меньше, чем ожидалось в октябре, что добавило оптимизма после выхода данных по производственной активности в Китае.
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Происшествия

В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с ребёнком внутри

Водитель «Газели» обстрелял машину «Лада Калина», в которой ехали мужчина, женщина и ребёнок, пишут местные СМИ.
REGNUM 02:14
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Финансы

Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
РИА Новости 21:36
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при США

Народные новости вчера в 17:19
Происшествия

В Миассе уборщица умыла пациентку половой тряпкой

Znak.com 09:01
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Общество

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приедет в Омск

Новый Омск 03:00
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Общество

Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии

ТагилСити.ру 23:04
Происшествия

В Абакане под колесами иномарки погибла школьница

В столице Хакасии по факту ДТП, в котором погибла школьница, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Республиканская Телевизионная Сеть 22:19
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Здоровье

Диетолог рассказала, как лучше есть выпечку на завтрак

Волгоградская правда 20:59
Шоу-бизнес

Леонид Барац развелся со второй женой

«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Футбол

Морьентес заявил, что Головин может перейти в «Реал» или «Баварию»

Испанский футболист и футбольный тренер, который являлся игроком мадридского «Реала» и «Монако», Фернандо Морьентес оценил перспективы российского полузащитника Александра Головина, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты 21:20
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Слово и Дело 11:10
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета 22:42
Фигурное катание

Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой

Чемпионат 03:38
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву

Вечерняя Москва вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля

В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Газета.Ru 11:03
Происшествия

В Оренбургской области произошло ДТП с тремя пострадавшими

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП с грузовиком в Свердловской области погибли три человека.
RT на русском 12:05
Интернет

Facebook обновила логотип компании

По словам представителей Facebook, логотип компании нередко путают со значком социальной сети.
Народные новости 22:04
Как работают Яндекс.Новости?
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