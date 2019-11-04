Экономика
Finam.RuОптимизм в торговых отношениях и сезон отчетов поддерживают акции
В ходе торгов 1 ноября фондовые индексы США выросли после того, как данные показали, что рост занятости на внутреннем рынке замедлился меньше, чем ожидалось в октябре, что добавило оптимизма после выхода данных по производственной активности в Китае.
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Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info вчера в 08:00
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия 18:09
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Недвижимость
Стало известно, почему в Тюмени резко упало число проданных квартир
Причиной падения рынка стал переход застройщиков на эскроу-счета, рассказал «URA.RU» эксперт строительного рынка Андрей Панасюк.
URA.Ru 22:50
Общество
В соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой, сообщают российские пользователи соцсети.
YA62.ru 09:00
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru 19:20
Футбол
«Оренбург» обыграл «Урал» и вышел на шестое место в РПЛ
В матче 15-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» потерпел домашнее поражение от «Оренбурга» со счетом 1:2. В составе гостей по мячу забили Джоэль Фамейе с передачи Рикарду Авлеша на 4-й минуте и Алвеш с передачи Филипа Рогича на первой добавленной к первому тайму минуте.
Нева Спорт 08:06
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости 18:04
Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Политика
Бабченко заявил, что уехал с Украины
News.ru вчера в 07:40
Наука
Курильщики стареют быстрее, считают ученые
В научном издании Naked Science сообщили, что ученые изучили 18 тысяч признаков, на которые может повлиять курение.
АБН вчера в 15:52
Армия и оружие
Западный эксперт: Российский военный флот находится в аховом состоянии
Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень - замечает автор.
Военное обозрение 02:27
Политика
Закон о защите обманутых дольщиков подписал президент России
Поправки уравнивают в правах на компенсацию людей, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Вести Иркутск 22:18
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Здоровье
Уже 860 столичных медиков получили статус «московский врач»
Врачи, имеющие статус «московский врач», которые работают в учреждениях Департамента здравоохранения, получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 23:00
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета 22:42
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20