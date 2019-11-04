Экономика
Finam.RuОптимизм в торговых отношениях и сезон отчетов поддерживают акции
В ходе торгов 1 ноября фондовые индексы США выросли после того, как данные показали, что рост занятости на внутреннем рынке замедлился меньше, чем ожидалось в октябре, что добавило оптимизма после выхода данных по производственной активности в Китае.
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Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
ТАСС вчера в 05:48
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Общество
РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка
Договоры, заключенные в "АльфаСтраховании", были заключены 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии.
Ведомости 00:45
Политика
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru вчера в 00:30
Хоккей
Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде
Российская газета вчера в 23:18
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Футбол
Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
Советский спорт вчера в 12:54
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Музыка
Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Пятый канал вчера в 14:37
Происшествия
В Приморье произошло нападение тигра на охотника
REGNUM вчера в 04:06
Происшествия
Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой
УралПолит.Ru вчера в 23:31
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru вчера в 17:15
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия 03 ноября в 21:12
Политика
Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.
Российская газета вчера в 23:34
Общество
Росатом рассекретил документ о разработке атомных бомб в СССР
Госкорпорация "Росатом" обнародовала уникальный рассекреченный документ, в конце 1940-х годов легший в основу планов строительства новых советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
РИА Новости вчера в 19:35
Происшествия
Число пострадавших во время протестов в Чили превысило 1600 человек
По меньшей мере 1659 человека были госпитализированы с ранениями и травмами, полученными в ходе протестов в Чили с 17 октября.
ТАСС вчера в 20:07
Спорт
Американский клуб НФЛ отметил победу российским мемом
Команда по американскому футболу «Лос-Анджелес Чарджерс», выступающая в НФЛ, отметила победу над «Грин-Бэй Пэкерс» в матче регулярного чемпионата российским интернет-мемом.
Нева Спорт вчера в 09:50
Экономика
Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году
Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру вчера в 08:18
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пирожных и тортов
Покупать кондитерские изделия следует только в магазинах и лучше от местных производителей.
Клопс 00:21
Шоу-бизнес
Ева Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации
Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери.
Толк вчера в 22:41
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Газета.Ru вчера в 18:29