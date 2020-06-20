Энергетика
ТАССОптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 22 июня снизилась на 0,9% - до 57,3 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки упала до 58,95 тыс. рублей за тонну (-1,25%), в Санкт-Петербурге - до 59,87 тыс. рублей за тонну (-0,76%).
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Рекорд побит, стоимость бензина АИ-95 выросла: чем это грозит розничным ценам
ВЕСТИ: Приморье20 июня в 03:54
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Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
По заявлению спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, американское правительство не добивается свертывания присутствия России в Сирии, передает ТАСС.
Инфорос 15:28
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Космос
Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Невские Новости 16:25
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Политика
США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru 15:47
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Общество
Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина
Online47.ru 17:15
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Минкультуры отказалось комментировать дело «Седьмой студии»
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что в результате незаконной деятельности обвиняемых был причинен ущерб почти в 129 миллионов рублей.
Культуромания 10:16
Кино
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
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Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Армия и оружие
Турция закупает дроны-камикадзе для борьбы против «Панцирей»
Дроны ориентированы, прежде всего, для тактики роя до двадцати единиц.
Evo-rus.com 06:35
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
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Путешествия
Хакасия готовится принять исторический рейс с туристами
В правительстве РХ называют первые чартеры в республику историческим моментом для туристической отрасли.
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Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Газета.Ru 17:11
Здоровье
Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда
В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости 12:11
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Коммерсантъ 14:24
Кино
Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»
Культуромания 03:01
Общество
Южносахалинцам напоминают о масочном режиме
Жителям Южно-Сахалинска напоминают о действующем масочном режиме и необходимости пользоваться средствами защиты органов дыхания в местах общего пользования.
Сахалин.Инфо 19:50