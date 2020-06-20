Энергетика
ТАССОптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 22 июня снизилась на 0,9% - до 57,3 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки упала до 58,95 тыс. рублей за тонну (-1,25%), в Санкт-Петербурге - до 59,87 тыс. рублей за тонну (-0,76%).
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Рекорд побит, стоимость бензина АИ-95 выросла: чем это грозит розничным ценам
ВЕСТИ: Приморье20 июня в 03:54
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
Футбол
Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM вчера в 17:11
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК вчера в 21:08
Армия и оружие
Названо оптимальное направление удара США по России
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
Авто
Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 21 июня в 11:55
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь
Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
Космос
Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»
Главным конструктором по разработке пилотируемого космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц.
ТК Звезда 20 июня в 19:00
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Политика
ДНР открыла границы с Россией: кому разрешен въезд и выезд
Согласно поправкам, выезд в Россию разрешен людям, которые имеют российское гражданство независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории РФ.
КП - Донецк вчера в 11:04
Общество
Работающим пенсионерам разрешили продлять электронные больничные
Согласно документу, электронные больничные смогут продлить граждане старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске.
Областная газета 20 июня в 04:52
Здоровье
Ученые объяснили, чем могут быть опасны антибиотики при коронавирусе
Исследователи Центра Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов выявили, что в большинстве случаев пациентам с COVID-19 медики назначают антибиотики в целях предотвращения развития бактериальных инфекций, которые могут вызвать осложнения.
Gazeta.SPb вчера в 23:00
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26
Технологии
Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»
Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости вчера в 18:35
Общество
Карта выхода России с карантина
Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.
НГС вчера в 22:00
Общество
Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов
Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.
Газета.Ru вчера в 11:47