Энергетика

ТАССТАССОптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 22 июня снизилась на 0,9% - до 57,3 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки упала до 58,95 тыс. рублей за тонну (-1,25%), в Санкт-Петербурге - до 59,87 тыс. рублей за тонну (-0,76%).
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Юрий Барсуков о миновавшем нас топливном кризисе

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Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

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В России рекордно подорожал бензин АИ-95

Амур.инфо19 июня в 21:06

Рекорд побит, стоимость бензина АИ-95 выросла: чем это грозит розничным ценам

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«Рост цен на бензин воронежцы почувствуют в числе первых»

Блокнот Воронеж20 июня в 01:02

На сколько и почему в этом году подорожал бензин?

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Запахло бензином

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Общество

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
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Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
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Футбол

Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM вчера в 17:11
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Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
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Общество

В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК вчера в 21:08
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Армия и оружие

Названо оптимальное направление удара США по России

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
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Авто

Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 21 июня в 11:55
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
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Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь

Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Космос

Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»

Главным конструктором по разработке пилотируемого космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц.
ТК Звезда 20 июня в 19:00
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Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Политика

ДНР открыла границы с Россией: кому разрешен въезд и выезд

Согласно поправкам, выезд в Россию разрешен людям, которые имеют российское гражданство независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории РФ.
КП - Донецк вчера в 11:04
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Общество

Работающим пенсионерам разрешили продлять электронные больничные

Согласно документу, электронные больничные смогут продлить граждане старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске.
Областная газета 20 июня в 04:52
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Здоровье

Ученые объяснили, чем могут быть опасны антибиотики при коронавирусе

Исследователи Центра Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов выявили, что в большинстве случаев пациентам с COVID-19 медики назначают антибиотики в целях предотвращения развития бактериальных инфекций, которые могут вызвать осложнения.
Gazeta.SPb вчера в 23:00
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Общество

ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
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Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26
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Технологии

Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»

Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Карта выхода России с карантина

Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.
НГС вчера в 22:00
Общество

Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.
Газета.Ru вчера в 11:47
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