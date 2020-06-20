Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 22 июня снизилась на 0,9% - до 57,3 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки упала до 58,95 тыс. рублей за тонну (-1,25%), в Санкт-Петербурге - до 59,87 тыс. рублей за тонну (-0,76%).

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

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