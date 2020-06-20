Энергетика
ТАССОптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 22 июня снизилась на 0,9% - до 57,3 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки упала до 58,95 тыс. рублей за тонну (-1,25%), в Санкт-Петербурге - до 59,87 тыс. рублей за тонну (-0,76%).
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Рекорд побит, стоимость бензина АИ-95 выросла: чем это грозит розничным ценам
ВЕСТИ: Приморье20 июня в 03:54
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Общество
Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 12:32
Здоровье
Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 73 случая заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной
Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Известия вчера в 09:51
Политика
Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».
РБК вчера в 22:09
Космос
Китай запустил последний навигационный спутник Beidou
Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Экономика
Вирус добрался до туроператоров
Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Технологии
Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире
Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru вчера в 13:44
Энергетика
Темп сокращения количества буровых в США опять увеличился
Количество работающих буровых установок в США снизилось на 5% за неделю с 12 июня по 19 июня и достигло 266 штук.
ИА Красная Весна 20 июня в 05:49
Кино
Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
Piter.tv вчера в 07:47
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия вчера в 11:05
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс вчера в 11:05
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Экономика
СМИ назвали подрядчика, который достроит «Силу Сибири»
Ранее СМИ сообщали, что газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года при участии президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
REGNUM 01:17
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост вчера в 10:10
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru вчера в 12:59
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Гаджеты
40 ГБ памяти и TDP 250 Вт. Nvidia A100 PCIe — первая графическая карта компании с PCIe 4.0
TDP новой модификации составляет всего 250 Вт, тогда как карта SXM характеризуется значением 400 Вт.
iXBT.com вчера в 03:47
Армия и оружие
Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Shraibikus News вчера в 15:42