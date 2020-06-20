Энергетика

ТАССТАССОптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 22 июня снизилась на 0,9% - до 57,3 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки упала до 58,95 тыс. рублей за тонну (-1,25%), в Санкт-Петербурге - до 59,87 тыс. рублей за тонну (-0,76%).
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Юрий Барсуков о миновавшем нас топливном кризисе

Коммерсантъвчера в 12:47

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

ТАССвчера в 07:33

Запахло бензином

Известиявчера в 01:00

Рекорд побит, стоимость бензина АИ-95 выросла: чем это грозит розничным ценам

ВЕСТИ: Приморье20 июня в 03:54

«Рост цен на бензин воронежцы почувствуют в числе первых»

Блокнот Воронеж20 июня в 01:02

На сколько и почему в этом году подорожал бензин?

BFM.ru20 июня в 00:46

В России рекордно подорожал бензин АИ-95

Амур.инфо19 июня в 21:06
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Общество

Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 12:32
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Здоровье

Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 73 случая заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 04:26
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Известия вчера в 09:51
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Политика

Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».
РБК вчера в 22:09
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Космос

Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou.
ТАСС вчера в 22:18
Экономика

Вирус добрался до туроператоров

Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Армия и оружие

Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске

Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
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Технологии

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru вчера в 13:44
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Энергетика

Темп сокращения количества буровых в США опять увеличился

Количество работающих буровых установок в США снизилось на 5% за неделю с 12 июня по 19 июня и достигло 266 штук.
ИА Красная Весна 20 июня в 05:49
Происшествия

В Киеве обнаружено тело пятой жертвы взрыва в доме

REGNUM 01:16
Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Piter.tv вчера в 07:47
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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
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Политика

Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании

РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия вчера в 11:05
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Интерфакс вчера в 11:05
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Экономика

СМИ назвали подрядчика, который достроит «Силу Сибири»

Ранее СМИ сообщали, что газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года при участии президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
REGNUM 01:17
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 21 июня в 18:12
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост вчера в 10:10
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru вчера в 12:59
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Гаджеты

40 ГБ памяти и TDP 250 Вт. Nvidia A100 PCIe — первая графическая карта компании с PCIe 4.0

TDP новой модификации составляет всего 250 Вт, тогда как карта SXM характеризуется значением 400 Вт.
iXBT.com вчера в 03:47
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Армия и оружие

Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Shraibikus News вчера в 15:42
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