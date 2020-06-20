Энергетика

ФАНФАНЦены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил «фантастическую» ситуацию на топливном рынке страны, связанную с вмешательством регулятора.
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Юрий Барсуков о миновавшем нас топливном кризисе

Коммерсантъ12:47

«Рост цен на бензин воронежцы почувствуют в числе первых»

Блокнот Воронеж20 июня в 01:02

Запахло бензином

Известия01:00

Рекорд побит, стоимость бензина АИ-95 выросла: чем это грозит розничным ценам

ВЕСТИ: Приморье20 июня в 03:54

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

ТАСС07:33

На сколько и почему в этом году подорожал бензин?

BFM.ru20 июня в 00:46

В России рекордно подорожал бензин АИ-95

Амур.инфо19 июня в 21:06
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Киберспорт

Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Студия польских разработчиков геймерской индустрии Cl Games анонсировала новую игру Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Руководство отмечает, что в релиз шутер должен выйти осенью 2020 года.
CT news 16:07
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
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Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

РБК 19:16
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM 22:40
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Здоровье

Два медработника Волгограда удостоены федеральных наград

Первыми в борьбу с коронавирусом вступили медработники областной клинической больницы №4. Именно на ее базе был сформирован первый провизорный госпиталь.
МТВ онлайн 11:30
2
Экономика

Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса

Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом.
Lenta.ru 22:35
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
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Происшествия

В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM 22:54
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
2,2K
Общество

Более 1,5 тысяч жителей Забайкалья переболели SARS-CoV-2

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июня общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкалье достигло 2667, причём 71 новый носитель SARS-CoV-2 добавился только за последние сутки.
REGNUM 23:28
5
Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, какие продукты могут пагубно повлиять на состояние здоровья.
ToDay News Ufa 12:55
10
Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 21:37
4
Космос

Daily Mail рассказал о паранормальном оружии Пентагона против России

Британский таблоид Daily Mail рассказал о «космической войне» Соединенных Штатов с Россией в стиле популярного сериала «Секретные материалы».
ПолитРоссия 06:00
2
Армия и оружие

Эксперт объяснил, для чего Украина закупила американские катера

США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
РИА Новости 23:22
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Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

РБК вчера в 20:24
1K
Общество

Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
UfacityNews.ru 21:12
1
Музыка

Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 12:36
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Экономика

Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru 14:20
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Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском 22:45
88
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Ученые из США, Китая и Ирана нашли закономерность между группой крови осложнениями, вызванными коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:37
854
Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском 23:14
388
Политика

Путин приехал в Главный храм ВС РФ

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ.
ФАН 03:04
1,8K
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин.
Piter.tv 04:47
2
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью

Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза 04:54
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой

Сотрудники полиции в Сочи по горячим следам задержали участников конфликта со стрельбой.
ТАСС 16:38
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили, пишет канадское издание The Globe and Mail.
Аргументы и Факты 13:19
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