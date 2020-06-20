Энергетика

ФАНФАНЦены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил «фантастическую» ситуацию на топливном рынке страны, связанную с вмешательством регулятора.
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Бес спроса

Российская газетавчера в 12:17

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

ТАСС07:33

Запахло бензином

Известия01:00

Цена бензина резко выросла, несмотря на удешевление нефти: выясняем, как это возможно

НГСвчера в 23:00

Оптовая цена Аи-95 снижается на торгах на 1,15%

Парламентская газета07:55

Бензин снова подорожает?

Info-RM20 июня в 08:59

Почему бензин дорожает

Независимая газета20 июня в 08:36
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Общество

В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.
REGNUM 09:30
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Общество

Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью

Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Российская газета 09:11
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
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Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

Вести.Ru 08:07
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Футбол

«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»

Чемпионат вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой

Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Privet-Rostov.ru 04:43
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
1,3K
Происшествия

Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
1,3K
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
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Происшествия

Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову

Российская газета 09:28
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Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
10
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
5
Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
5
Единоборства

Тактаров прокомментировал поражение Волкова в UFC

View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей.
ГЛАС.RU вчера в 08:00
16
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Вести.Ru 03:21
1,7K
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,2K
Происшествия

Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
6
Общество

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
Ведомости 08:10
8
Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
8
Хоккей

Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов

Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости 03:51
Политика

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

REGNUM 07:15
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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Авто

Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее

Новинка не только преобразилась внешне, но и стала быстрее разгоняться с нуля до 100 километров в час -- обновлённому кроссоверу требуется на это 4,9 секунды против 5,2 секунды у дореформенной модели.
Motor 07:47
Политика

В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma

Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли.
ТАСС 08:14
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Путешествия

Авиакомпания «Россия» возобновляет туристические рейсы в Сочи и Анапу

«Россия» 22 июня выполнит первые туристические рейсы в Сочи и Анапы из Москвы в рамках совместной с оператором «Библио-Глобус» переработанной программы туристических полетов.
Кубанские новости 01:21
2
Как работают Яндекс.Новости?
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