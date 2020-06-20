Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил «фантастическую» ситуацию на топливном рынке страны, связанную с вмешательством регулятора.

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Общество В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram «Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин. 33

Общество Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале. 768

Шоу-бизнес Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!». 15

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 1,3K

Происшествия Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев. 393

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. 187

Происшествия Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене. 10

Происшествия Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды. 5

Единоборства Тактаров прокомментировал поражение Волкова в UFC View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей. 16

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3,2K

Экономика В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. 8

Хоккей Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.

Здоровье В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона. 73

Авто Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее Новинка не только преобразилась внешне, но и стала быстрее разгоняться с нуля до 100 километров в час -- обновлённому кроссоверу требуется на это 4,9 секунды против 5,2 секунды у дореформенной модели.

Политика В Киеве рассказали об исчезновении компаний Байдена из дела Burisma Бывший прокурор Константин Кулик, расследовавший дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что первоначально в деле фигурировали компании Байдена, но в итоге они исчезли. 3