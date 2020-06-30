Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.

Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,7K

Общество Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. 8

Здоровье Найдено новое негативное последствие карантина О новом негативном последствии ограничительных мер пишет MedicalXpress, приводя выводы американских врачей.

Политика Трамп может принять серьезные меры при подтверждении данных о талибах В случае, если сведения о сговоре России с талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ) в Афганистане подтвердятся, президент США Дональд Трамп может принять самые серьезные меры. 6

Гаджеты Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года.

Общество За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом "В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг. 1K

Общество ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя «Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении. 21

Единоборства Опубликован постер второго турнира UFC на «Бойцовском острове» Представлен официальный постер посвященный ко второму турниру UFC на Бойцовском острове, в главном событии которого сразятся топовые полулегковесы – Келвин Каттар и Дэн Иге.

Шоу-бизнес Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус. 9

Авто INEOS представил внедорожник Grenadier Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала дизайн новой модели Grenadier.