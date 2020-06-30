Энергетика

ТАССТАССОптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
Читать в источнике
Комментировать891

Подробнее о событии

Стоимость Аи-95 на бирже бьет рекорды четвертый день подряд

НТВ11:13

Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

RT на русском09:54

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

ТАСС07:17

Цена бензина Аи-95 на петербургской бирже обновила рекорд

Коммерсантъ08:31

Биржевая цена на АИ-95 побила рекорд в третий раз

Телеканал 360°09:44

Что ожидать на АЗС? Рекорды биржевой цены Аи-95 обновляются каждый день

Вести.Ru10:26

Биржевая цена бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд

РИА Новости30 июня в 08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
71
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
365
Шоу-бизнес

Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»

Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей 09:57
2
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
3,5K
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
779
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
31
Общество

Епархия изучит данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Известия 09:52
45
Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
72
Общество

Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
8,6K
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
6,5K
Спорт

Ласицкене допустила уход из сборной России из-за ситуации с ВФЛА

РИА Новости 12:45
Кино

Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

NewInform 05:00
Футбол

Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба

Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
Спорт-Экспресс 11:36
Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
54
Киберспорт

Геймплей «королевской битвы» Hyper Scape от Ubisoft покажут 2 июля

CyberSport.ru 10:12
4
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
1,9K
Здоровье

Родители самаркандских сиамских близнецов отказались от младенцев

Фергана вчера в 07:58
26
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
382
Общество

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM 13:37
11
Общество

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
214
Политика

Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 14:18
38
Общество

Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему

Новая система мгновенного перевода платежей будет создана в Европе под эгидой 16 финансовых учреждений из пяти стран ЕС.
ТАСС 11:39
34
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

CT news 08:39
3
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
221
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
789
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему сотрудника ДПС сыну экс-сенатора

РБК 14:53
4
Киберспорт

Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
2
Футбол

«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ

В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
RT на русском 14:57
Армия и оружие

В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02:49
26
Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
Piter.tv 01:20
202
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное