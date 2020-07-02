Энергетика

ТАССТАССОптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Стоимость бензина Аи-95 на бирже достигла нового исторического максимума

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