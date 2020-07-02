Энергетика
ТАССОптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Kia представила обновленный седан K5 для рынка США
Компания Kia представила для рынка США обновленную версию седана Kia Optima, который получил название Kia K5 Автомобиль получил полный привод и GT-модификацию.
Деловое.ТВ 07:24
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В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве
Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.
РБК 09:12
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Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике
N+1 30 июня в 10:10
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
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Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
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Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Общество
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Происшествия
Главный стоматолог Саратовской области подозревается в растрате
Главврач Анатолий Карпович подозревается в совершении 16 эпизодов присвоения и растраты денежных средств, принадлежащих госорганизации.
Общественное мнение 05:55
Экономика
Число безработных в США выросло ещё на 1,4 миллиона
Число обращений за пособием по безработице в США за неделю составило 1,427 миллиона, указано в отчете, опубликованном министерством труда страны в четверг.
Вестник Кавказа 09:03
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 29 июня в 18:48
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Здоровье
За месяц число умерших от COVID в Свердловской области выросло в три раза. Эпидемиолог назвал причины
За месяц число скончавшихся от COVID-19 в Свердловской области выросло более чем в три раза.
Екатеринбург Онлайн 08:15
Политика
Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
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В Ростовской области решение о новом снятии ряда ограничений может быть принято уже 3 июля.
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Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Evo-rus.com 09:08
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Здоровье
Залогин: на Орловщине осталось четыре очага заражения коронавирусом
В Орловской области осталось четыре очага заражения коронавирусом.
ТРК Истоки 08:28
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На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки
На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
F1news.ru 06:00
Политика
Володин назвал Горбачева безответственным, обвинив в распаде СССР
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Михаил Горбачев был безответственным и не понимал важности своей должности, что и привело к распаду СССР.
Pravda.Ru 08:51