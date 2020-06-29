Энергетика
ИзвестияОптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
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На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.РИА Новости10:03
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В Москве выявили превышение числа участников голосования на дому
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Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
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Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
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Новые Известия 15:20
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Минобрнауки перечислило наиболее востребованные профессии
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В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Удалось установить, что разработка специалистов не оказывала влияние на зрение молодежи, в то время как существенно улучшала зрение у людей старше 40 лет.
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В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Экономика
Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.
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Политика
Замминистра здравоохранения Крыма уволился по собственному желанию
"Освободить Деркача Николая Николаевича от должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым 6 июля 2020 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению", - говорится в документе.
ИА Крыминформ 07:57
Происшествия
В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
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РИА Новости 13:03
Общество
Меркель заверила, что надевает маску в магазине
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Интерфакс 13:47
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Работа ресторанов и кафе в рамках смягчения ограничений по COVID-19 возобновлена в Коми с понедельника, за исключением Воркуты и Усинска, где сохраняется сложная эпидобстановка, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 14:12
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
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РИА Новости 07:35
Общество
Посол Белоруссии назвал сроки открытия границы с Россией
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Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:30
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Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
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Радимов — Евсееву: «С твоей силой духа и талантом тебя ждет фантастическое будущее»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказал свое отношение экс-защитнику «Локомотива», а ныне главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву.
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Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»
Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
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Пожар во владимирском драмтеатре потушен
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ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Экономика
Делягин описал, как у россиян могут отобрать сбережения
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