Энергетика
ИзвестияОптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
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Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.ТАСС07:05
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