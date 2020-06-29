Энергетика

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Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Цена на бензин в России снова побила рекорд

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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

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Биржевая цена бензина АИ-95 выросла до нового максимума

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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

ТАСС07:05
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
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Общество

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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:58
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

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Газета.Ru 09:40
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Кино

Опубликован первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

Свободная Пресса вчера в 22:25
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
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Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой

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В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

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