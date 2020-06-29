Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.

с чего всё началось

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.

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