Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд

В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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Исторический максимум: цена АИ-95 на бирже стала рекордной

Петербургский дневниквчера в 11:06

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

ТАССвчера в 07:05

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Коммерсантъвчера в 08:35

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Известиявчера в 08:02

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ruвчера в 07:41

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 10:07
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Общество

Роспотребнадзор: мутации не меняют свойств коронавируса

Москва, 30 июня 2020, 10:01 — REGNUM Исследования коронавирусной инфекции показали, что обнаруженные мутации не меняют её свойств.
REGNUM 03:01
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
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Экономика

Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля.
Городовой вчера в 07:18
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Происшествия

Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
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Космос

Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет

Вечерняя Москва 01:19
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Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru вчера в 05:03
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Общество

Загитова проголосовала по поправкам в Конституцию и поддержала Путина

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что проголосовала по поправкам в Конституцию, и выразила благодарность президенту страны.
Sport24.ru 02:48
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Киберспорт

Игровой день в Cyberpunk 2077 будет в два раза длиннее, чем в The Witcher 3

В The Witcher 3: Wild Hunt сутки насчитывали час и 36 минут, а в Red Dead Redemtion 2 и Grand Theft Auto V — по 48 минут.
CyberSport.ru 01:00
Общество

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
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Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Здоровье

ГП выявила множество нарушений по госпрограмме «Развитие здравоохранения»

Генеральная прокуратура РФ организовала проверку исполнения региональными властями государственной программы "Развитие здравоохранения".
РИА Новости 03:18
Технологии

Популярные сайты уличили в невозможности удалить аккаунт

Компания Digital Security проанализировала функцию удаления аккаунта на 54 наиболее популярных российских сайтах.
Телеканал 360° 02:19
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Политика

Что россияне думают о поправках к Конституции

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
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Культура

В Плёсе откроется выставка работ Сальвадора Дали

2 июля в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника начнёт свою работу выставка картин Сальвадора Дали.
Inc-news.ru вчера в 11:47
3
Спорт

Карпов возмутился выводом ABC, что шахматы являются расистской игрой

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов раскритиковал расследование Австралийской радиовещательной корпорации (АВС), которая пришла к мнению, что шахматы являются расистской игрой, сообщает «Российская газета».
МР7.ру вчера в 06:26
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Происшествия

Бумажка, и все. На Украине разгорается скандал с квартирами от Зеленского

Зеленский вручил ключи от новых квартир 12 семьям.
Украина.ру 02:59
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
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Происшествия

Следственный комитет по Западному военному округу собирает по Петербургу преступное сообщество. Подозреваемым вменяется более 50 эпизодов взяток

Как сообщает 47news, около 7 часов утра 30 июня сотрудники Следственного комитета по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка и военной контрразведки ФСБ по Западному военному округу проводят более 20 обысков и задерживают подозреваемых.
Фонтанка.Ру 02:53
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Общество

Как корреспондент «Ъ» чуть было не проголосовал дважды

Как корреспондент "Ъ" чуть было не проголосовал дважды За пять дней предварительного голосования по конституционным поправкам стало известно о нескольких попытках получить два бюллетеня в одни руки.
Коммерсантъ 03:00
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