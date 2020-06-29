Энергетика
Новые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд
В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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Общество
Роспотребнадзор: мутации не меняют свойств коронавируса
Москва, 30 июня 2020, 10:01 — REGNUM Исследования коронавирусной инфекции показали, что обнаруженные мутации не меняют её свойств.
REGNUM 03:01
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля.
Городовой вчера в 07:18
Происшествия
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Космос
Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
Вечерняя Москва 01:19
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru вчера в 05:03
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Загитова проголосовала по поправкам в Конституцию и поддержала Путина
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что проголосовала по поправкам в Конституцию, и выразила благодарность президенту страны.
Sport24.ru 02:48
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Киберспорт
Игровой день в Cyberpunk 2077 будет в два раза длиннее, чем в The Witcher 3
В The Witcher 3: Wild Hunt сутки насчитывали час и 36 минут, а в Red Dead Redemtion 2 и Grand Theft Auto V — по 48 минут.
CyberSport.ru 01:00
Общество
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Здоровье
ГП выявила множество нарушений по госпрограмме «Развитие здравоохранения»
Генеральная прокуратура РФ организовала проверку исполнения региональными властями государственной программы "Развитие здравоохранения".
РИА Новости 03:18
Технологии
Популярные сайты уличили в невозможности удалить аккаунт
Компания Digital Security проанализировала функцию удаления аккаунта на 54 наиболее популярных российских сайтах.
Телеканал 360° 02:19
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 02:30
Культура
В Плёсе откроется выставка работ Сальвадора Дали
2 июля в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника начнёт свою работу выставка картин Сальвадора Дали.
Inc-news.ru вчера в 11:47
Спорт
Карпов возмутился выводом ABC, что шахматы являются расистской игрой
Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов раскритиковал расследование Австралийской радиовещательной корпорации (АВС), которая пришла к мнению, что шахматы являются расистской игрой, сообщает «Российская газета».
МР7.ру вчера в 06:26
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Бумажка, и все. На Украине разгорается скандал с квартирами от Зеленского
Зеленский вручил ключи от новых квартир 12 семьям.
Украина.ру 02:59
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Происшествия
Следственный комитет по Западному военному округу собирает по Петербургу преступное сообщество. Подозреваемым вменяется более 50 эпизодов взяток
Как сообщает 47news, около 7 часов утра 30 июня сотрудники Следственного комитета по Западному военному округу совместно с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка и военной контрразведки ФСБ по Западному военному округу проводят более 20 обысков и задерживают подозреваемых.
Фонтанка.Ру 02:53
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Общество
Как корреспондент «Ъ» чуть было не проголосовал дважды
Как корреспондент "Ъ" чуть было не проголосовал дважды За пять дней предварительного голосования по конституционным поправкам стало известно о нескольких попытках получить два бюллетеня в одни руки.
Коммерсантъ 03:00