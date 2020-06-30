Энергетика
КомпанияБиржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд
Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.РИА Новостивчера в 10:03
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