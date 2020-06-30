Энергетика

ТАССТАССОптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) второй день подряд обновила рекорд и достигла 57,81 тыс. руб. за тонну, что на 0,2% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.
РИА Новостивчера в 10:03

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Биржевая цена бензина АИ-95 опять оказалась рекордной

Московский Комсомолец09:19

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Цена бензина АИ-95 обновляет исторический рекорд третий день подряд

Газета.Ru09:15
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