Энергетика
КомпанияБензин Аи-95 подешевел на бирже впервые за неделю
Биржевая стоимость бензина «Премиум-95» (Аи-95) снизилась впервые за неделю. Топливо подешевело на 0,2%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цены на бензин снизились до 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
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Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
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В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
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Валерий Карпин раскритиковал позицию РПЛ по матчу с «Сочи»
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