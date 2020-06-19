Биржевая стоимость бензина «Премиум-95» (Аи-95) снизилась впервые за неделю. Топливо подешевело на 0,2%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цены на бензин снизились до 57,2 тысячи рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подешевел на бирже впервые за неделю

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