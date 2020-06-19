Энергетика

КомпанияКомпанияБензин Аи-95 подешевел на бирже впервые за неделю

Биржевая стоимость бензина «Премиум-95» (Аи-95) снизилась впервые за неделю. Топливо подешевело на 0,2%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цены на бензин снизились до 57,2 тысячи рублей за тонну.
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Впервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Петербургский дневник13:54

В России цены на бензин АИ-95 достигли годового максимума

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Бензин Аи-95 подешевел впервые за неделю

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Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

ТАСС07:06

Почему дорожает бензин и ждет ли нас дефицит топлива?

Аргументы и Факты06:10

Биржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась

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