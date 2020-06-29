Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд

В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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с чего всё началось

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАССвчера в 07:05

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Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

ТАСС07:14

Почему в России не выросли розничные цены на бензин, объяснил эксперт

Комсомольская правда06:27

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 10:07

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Коммерсантъвчера в 08:35

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Известиявчера в 08:02

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ruвчера в 07:41
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Политика

Путин подчеркнул важность каждого голоса на голосовании по поправкам

Ржев, Тверская область, 30 июня 2020, 13:53 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назвал «самым важным» голос каждого, кто примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 06:53
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Политика

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
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Политика

Король Бельгии извинился перед президентом Конго за своих предков

Бельгийский король Филипп, поздравляя президента Конго Феликса Тшисекеди с 60-летием обретения независимости от своей страны, написал такие слова:”Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в наших обществах никуда не делась”.
Э Вести 05:55
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Общество

Москвичей призвали оставаться дома в полуденные часы

Москвичей призвали по возможности оставаться дома в полуденные часы из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения.
Москва 24 07:52
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Происшествия

Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор

Верховный суд Белоруссии отменил смертный приговор в отношении Виктора Скрундика, который был осуждён за убийство двух пенсионеров в Слуцком районе.
RT на русском 08:42
Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

РБК 05:57
Футбол

Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА

25-й тур чемпионата России по футболу открывается двумя матчами – "Локомотив" – "Крылья Советов" и ЦСКА – "Спартак".
Вести.Ru 02:37
Происшествия

Полицейский сломал руку корреспонденту «Медиазоны» в Петербурге

Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля избили на участке № 2219 в Петербурге. Об этом 30 июня сообщили на сайте издания.
МР7.ру 08:40
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Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Политика

Зеленский призвал Украину готовиться ко второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо готовиться ко второй волне коронавируса.
Известия 08:38
Финансы

Эксперт не исключил снижение ключевой ставки до конца года до 3,5-4%

Ключевая ставка в РФ может снизиться до конца года до 3,5-4%, если ситуация на глобальных рынках стабилизируется и не будет второй волны пандемии, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
РИА Новости 02:50
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Энергетика

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
1K
Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском вчера в 01:59
1K
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.
РИА Новости 08:23
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Всероссийская перепись населения 2020 года перенесена на период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Москва 24 05:50
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Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»

МК-Спорт вчера в 14:42
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Шоу-бизнес

Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка

Bimru.ru 05:52
Кино

Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»

Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
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Армия и оружие

В Крыму прошли стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал»

Как сообщили в Министерстве обороны России, расчет берегового противокорабельного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провел тактические учения с выполнением ракетной стрельбы по морской цели.
Военное дело 06:49
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Политика

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:58
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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