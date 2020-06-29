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Оптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд

В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).В источнике
С чего всё началось

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАССвчера в 07:05
Подробнее о событии

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

ТАСС07:14

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Коммерсантъвчера в 08:35

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 10:07

Почему в России не выросли розничные цены на бензин, объяснил эксперт

Комсомольская правда06:27

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Известиявчера в 08:02

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ruвчера в 07:41
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Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
Газета.Ru06:27
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская выразила сожаление из-за инцидента с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре.
Деловое.ТВвчера в 02:55
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Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новостивчера в 05:24
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В Крыму прошли стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал»

Как сообщили в Министерстве обороны России, расчет берегового противокорабельного комплекса «Бал» ракетного соединения Черноморского флота провел тактические учения с выполнением ракетной стрельбы по морской цели.
Военное дело06:49
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости05:57
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В Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров

Киев, 30 июня 2020, 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM05:01
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