Энергетика
Новые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд
В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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Происшествия
Умер актер и хореограф Максим Парфенов
ТВ Центр 05:59
Экономика
В России резко подорожала гречка
В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».
Lenta.ru 04:14
Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Общество
Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России
Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Известия вчера в 05:53
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Айза Анохина помирилась с Ивлеевой
Накануне Айза Анохина поссорилась в Сети с Настей Ивлеевой. Поводом послужила шутка Ивлеевой и Юлии Коваль про Анохину.
Paparazzi.ru 05:31
Происшествия
В Севастополе выявили шесть носителей коронавируса
Севастополь, 30 июня 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе у шести граждан подтвердили положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 05:53
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Здоровье
Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске
Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других, - говорит в эфире "Радио России" Солдатова.
КП - Омск 03:33
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Здоровье
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой.
Evo-rus.com 06:16
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке
ТВ Центр вчера в 03:57
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
Общество
«Дочка» Росатома опровергла превышение радиации на границах с Европой
Что произошло В июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ, сообщило экологическое движение «Гринпис» 26 июня.
Forbes 28 июня в 13:36
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
В начале июня сообщалось, что продажи новых авто в РФ в мае 2020 года рухнули на 51,8% по сравнению с маем прошлого 2019 года: россияне купили 63 033 автомобиля, а год назад в этот же месяц — 137 624 авто.
ПРАЙМ 06:01