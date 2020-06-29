Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияОптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд

В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАССвчера в 07:05

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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Коммерсантъвчера в 08:35

Почему в России не выросли розничные цены на бензин, объяснил эксперт

Комсомольская правда06:27

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 10:07

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

ТАСС07:14

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Известиявчера в 08:02

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ruвчера в 07:41
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Политика

Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

REGNUM 07:05
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Автоспорт

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

Интерфакс-Спорт 06:47
Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
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Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Младший сын Дмитрия Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 06:10
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Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
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Политика

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
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Здоровье

Число случаев коронавируса в Амурской области превысило 1700

Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирус проводятся в отношении 2555 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства остаются 2548 человек, в изоляторах - 7. Проведено 106 281 исследование на COVID-2019.
Телепорт 03:23
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Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
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Политика

Героиня украинского секс-скандала заявила о создании своей партии

Евразия Daily 06:22
Общество

Надсадин поспорил с Подойниковой о стагнации Южно-Сахалинска

Закрывала отчет мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина своим вопросом депутат городской думы Галина Подойникова.
Сахалин.Инфо 06:18
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
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Общество

С 1 июля в самарских домах появятся «умные» ИПУ

С 1 июля 2020 года поставщики электроэнергии будут обязаны устанавливать интеллектуальные системы учёта потребления во всех домах, как индивидуальных, так и многоквартирных.
Pro Город Самара вчера в 10:28
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Политика

Twitch заблокировал аккаунт Трампа из-за оскорбительного поведения

Стриминговый сервис Twitch в понедельник объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации "ненавистнического поведения" во время трансляции.
ТАСС вчера в 21:58
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Происшествия

Полиция проводит операцию в ТЦ в деловом районе под Парижем

Полицейская операция проводится в торговом центре Les 4 Temps в деловом квартале Дефанс под Парижем, сообщает префектура полиции.
RT на русском 04:53
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Авто

Hyundai построит в России завод по производству двигателей

В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия 07:13
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Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
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Армия и оружие

В Ладакхе начался третий раунд переговоров военных Индии и Китая

Третий раунд переговоров на уровне командующих корпусами сухопутных войск Индии и Китая стартовал в Чушуле с индийской стороны линии фактического контроля (ЛФК), разделяющей две страны.
Инфорос 04:57
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Происшествия

При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена

При пожаре во Владимирском областном академическом Театре драмы больше всего пострадали фойе, зрительный зал и сцена.
Вести.Ru вчера в 13:36
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
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Гаджеты

Team Group объявила о начале продаж T-Force Cardea Ceramic C440

Дни24 05:04
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Происшествия

Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку

Главного госинспектора труда Иркутской области обвинили в получении взятки.
Российская газета 06:39
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Космос

Астроном рассказала о параде планет в июле

Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru 01:28
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Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно", - сказал Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Общество

В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион

Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 06:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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