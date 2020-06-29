Энергетика

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Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну.
ТАССвчера в 07:05

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Оптовые цены на бензин АИ-95 подскочили до небывалых размеров

Невские Новостивчера в 13:12

Исторический максимум: цена АИ-95 на бирже стала рекордной

Петербургский дневниквчера в 11:06

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

RT на русскомвчера в 10:15

На бирже установилась рекордная цена на бензин АИ-95

Газета.Ruвчера в 10:36

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03

Биржевая цена Аи-95 вновь установила рекорд

Экономика сегоднявчера в 09:28

Биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд

Car.ru27 июня в 03:08
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Здоровье

Более 400 медработников заболели коронавирусом в Алтайском крае

По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 3909 человек.
Тайга.инфо вчера в 05:19
34
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
258
Общество

В Индии официально запретили Tik Tok и еще 58 приложений

Власти объяснили свои действия тем, что приложения наносят вред суверенитету, целостности своей страны, «обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка».
Невские Новости вчера в 16:46
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
487
Происшествия

В Новосибирской области скончалось уже 96 пациентов с коронавирусом

Всего на территории Новосибирской области официально зарегистрировано 5 985 пациентов с коронавирусом (включая 362 ребёнка), 3 496 человек выписаны.
REGNUM 00:09
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Общество

В РФ вводят новый налог для дачников

Как пишет издание Life.ru, в товариществах хотят ввести налог на воду из колодца или скважины.
Независимый публицист 00:21
9
Экономика

В России создадут резерв из 300 млн защитных масок

Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.
Известия вчера в 11:08
13
Общество

Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом

REGNUM вчера в 00:38
76
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
87
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
178
Общество

Мишустин заявил о росте числа безработных россиян

В России с 1 апреля количество зарегистрированных безработных возросло в 3,5 раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Профиль вчера в 15:01
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
216
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
275
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
50
Общество

Собчак заявила о сексуальных домогательствах в уральском монастыре

ИА Красная Весна вчера в 16:45
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Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Lenta.ru 00:58
Общество

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ 28 июня в 23:40
1K
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
427
Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
8
Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com вчера в 10:32
36
Здоровье

Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии

Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
60
Здоровье

Прирост заболевших коронавирусом в Оренбуржье связан с рынком в Орске

Как пояснили в ведомстве, прирост связан со вспышкой на рынке «Авангард» в Орске.
Orenonline.ru вчера в 07:21
20
Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Происшествия

Липецкого подростка убило током во время купания

Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia.
REGNUM вчера в 09:04
6
Здоровье

Врач-диетолог Ковальков назвал лучший напиток при высоком сахаре

В своем Instagram врач-диетолог рассказал, что больным диабетом вредны частые перекусы, повышающие уровень сахара в крови.
MedikForum.ru вчера в 11:10
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны

Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
9
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,5K
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 11:34
3
Общество

На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе

Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон.
РИА Новости вчера в 23:15
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